Escribe cartas para volver: “El Chapo” Guzmán solicita ser extraditado a México desde EE. UU.

Durante la tarde de este lunes 4 de mayo, el tribunal del Distrito Este de Nueva York publicó tres cartas enviadas a finales de abril por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como "el Chapo", un exnarcotraficante mexicano que se desempeñó como cabecilla del cartel de Sinaloa hasta su extradición a los Estados Unidos en el 2017.

En las cartas escritas desde su celda en la prisión de máxima seguridad en Colorado, "el Chapo" Guzmán, o alguien con buena caligrafía y habilidades en inglés que escribió por él, le pide ayuda a la corte federal de Brooklyn para regresar a su país de origen, donde presuntamente fue "tratado justamente mientras estaba encarcelado" en México.

"El veredicto de mi juicio no fue justo con mi política exterior", escribió Guzmán el pasado viernes 24 de abril, por lo que ha vuelto a pedir a un tribunal federal de Nueva York su extradición a México, tras ser declarado culpable en enero del 2019 de delitos relacionados con narcotráfico en esa misma corte, ubicada en el distrito de Brooklyn.

Ante esta situación, el antiguo cabecilla del cartel de Sinaloa detalló en una carta escrita a mano en inglés y publicada por el tribunal de Nueva York que ahora está "luchando por una extradición a México", a pesar de que actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad Florence, en Colorado.

Cargos del Chapo en EE. UU.

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y a pedir modificaciones respecto de la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", escribió Guzmán, quien fue declarado culpable de diez delitos, incluidos tráfico internacional de drogas y uso ilegal de armas de fuego.

En la segunda carta, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el Gobierno de Estados Unidos en su caso, ya que, según él, "no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn", donde fue declarado culpable de liderar una gran empresa criminal.

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Del mismo modo, quien presuntamente se convirtió en el mayor traficante de drogas de México solicitó su expediente judicial "para comprobar cómo el jurado llegó a una decisión errónea que vulneró el proceso de deliberación del tribunal", luego de que fuera el segundo hombre más buscado por EE. UU, después de Osama bin Laden.

"El veredicto de mi juicio no fue justo con mi política exterior, ya que no se me dio la oportunidad de desestimar mi caso al no presentarse pruebas contundentes para mi puesta en libertad", subrayó "el Chapo", quien fue calificado por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump como un hombre "implacable y determinado".

El Chapo — or someone with good penmanship and English skills writing on his behalf — has sent another letter from his supermax prison cell in Colorado to the federal court in Brooklyn.



He asks for help "on getting me back to my country." pic.twitter.com/yi40rXLy4m — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 4, 2026

Culpable de narcotráfico

Por último, Guzmán recalcó que lleva tres años "luchando" para que la corte de Nueva York acepte un recurso de apelación y se celebre un nuevo juicio en su caso, ya que en el 2019 fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos, en un proceso que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico llevado a cabo en EE. UU.

En esa ocasión, el jurado consideró culpable al narcotraficante de los delitos de liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continua, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos, por lo que Guzmán fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión.