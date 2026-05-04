¿Por qué se celebra el Día de Star Wars cada 4 de mayo? El origen y el futuro de esta saga galáctica

Cada 4 de mayo, millones de fanáticos en todo el mundo sacan sus sables de luz y maratonean todas las películas de Star Wars, conocida también en español como La guerra de las galaxias, una franquicia de épica espacial que a menudo es llamada "la saga galáctica por excelencia en el cine" desde su primer lanzamiento en junio de 1977.

Star Wars es una de las sagas más influyentes de toda la historia y su núcleo principal es la saga Skywalker, que abarca nueve películas divididas en tres trilogías, centradas en la lucha entre la Alianza Rebelde y el Imperio Galáctico, con elementos como la Fuerza, los caballeros Jedi y los Sith, que han cautivado a millones en el mundo.

La guerra de las galaxias se ha vuelto parte de la cultura pop y, a diferencia de otras celebraciones relacionadas con el cine, el Día de Star Wars no nació de un estreno cinematográfico ni del cumpleaños de George Lucas, el cineasta estadounidense que creó la franquicia y describe las vivencias de quienes habitan en una galaxia ficticia.

El Día de Star Wars surgió de un ingenioso juego de palabras y, con el paso de los años, ha ganado popularidad, al punto de que se llevan a cabo eventos en varias partes del mundo para celebrar la franquicia, que incluye novelas, series de televisión, videojuegos, historietas, parques temáticos, juegos de rol, de guerra, de miniaturas y juguetes.

Día de Star Wars

La fecha del Día de Star Wars se vincula con una de las frases clásicas de La guerra de las galaxias, por lo que la razón principal es puramente fonética. Esto se debe a que el emblema de la franquicia es "Que la Fuerza te acompañe" (May the Force be with you), que, al ser pronunciado en inglés, suena muy similar a May the Fourth (4 de mayo).

De esta manera nació el lema "May the Fourth be with you" (Que el 4 de mayo te acompañe), por lo que durante décadas la fecha fue una celebración organizada únicamente por comunidades de fanáticos en foros y clubes locales, hasta que en el 2011 se realizó el primer festival organizado de forma masiva en la ciudad de Toronto, Canadá.

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Tras la compra de Lucasfilm por parte de Walt Disney Company en el 2012, el conglomerado adoptó oficialmente la fecha como una festividad anual. Desde entonces, la productora de cine y televisión estadounidense aprovecha el día para anunciar nuevos proyectos, lanzar mercancía exclusiva y ofrecer descuentos en videojuegos y juguetes.

La fecha ha tomado fuerza en la era de las redes sociales y cada año se convierte en un gran acontecimiento, por lo que se ha expandido a la vida real con eventos que celebran el Día de Star Wars en todo el mundo, donde los fanáticos se animan a disfrazarse de los personajes o simplemente a disfrutar de su franquicia espacial favorita.

El futuro de Star Wars

La saga de Star Wars sigue más viva que nunca y la franquicia creada por George Lucas cuenta con un futuro marcado por muchos estrenos esperados por los fanáticos, debido a que han pasado casi siete años desde que La guerra de las galaxias no estrena una película en cines (El ascenso de Skywalker, o episodio IX, en diciembre del 2019).

Sin embargo, ya están listos para regresar a los cines y Star Wars vuelve a la gran pantalla con The Mandalorian and Grogu, la próxima película dirigida por Jon Favreau y escrita por Dave Filoni, en la que se mezclan elementos del Viejo Oeste, como pistoleros, forajidos, cantinas y fronteras salvajes, con la ambientación espacial de la saga galáctica.

The Mandalorian and Grogu se estrenará el próximo viernes 22 de mayo y, tras ella, llegarán otros grandes estrenos: