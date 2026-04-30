¿Otro revés de la Corte Suprema? Trump planea nuevos aranceles a las importaciones de EE. UU.

Durante la mañana de este jueves 30 de abril, Los Angeles Times, uno de los periódicos metropolitanos diarios más grandes e influyentes de los Estados Unidos, informó que el presidente estadounidense Donald Trump plantea nuevos impuestos a las importaciones para reemplazar los aranceles que fueron rechazados por la Corte Suprema.

Frente a este escenario, el mandatario republicano de 79 años planea imponer nuevos impuestos temporales a las importaciones estadounidenses, luego de que una serie de aranceles fue rechazada por los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado sábado 28 de febrero y perjudicó la estrategia del presidente Donald Trump.

Conforme a lo expuesto por LA Times, de momento estos impuestos temporales vencerían en menos de tres meses, y la administración republicana del presidente Donald Trump busca establecer aranceles más duraderos para mantener el flujo de ingresos hacia el Departamento del Tesoro, el encargado de gestionar las finanzas nacionales.

Por lo tanto, la Oficina del Representante Comercial comenzará las audiencias el próximo lunes 4 de mayo, en dos investigaciones separadas, por lo que se espera que conduzcan a una nueva ronda de impuestos, que son pagados por los importadores en los Estados Unidos y se trasladan a los consumidores mediante precios más altos.

Más impugnaciones en los tribunales

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, en esta ocasión el nuevo impulso arancelario del presidente Donald Trump podría enfrentar más impugnaciones en los tribunales de Estados Unidos. Sin embargo, se espera que resulte más sólido que el paquete anterior de aranceles rechazado por la Corte Suprema.

En la primera audiencia se determinará si 60 economías, entre ellas Nigeria y Noruega, que representan un alto porcentaje de las importaciones de EE. UU, hacen lo suficiente para prohibir el comercio de productos elaborados con trabajo forzado, como ropa, textiles, calzado, electrónica, caña de azúcar, café, cacao, diamantes y ladrillos.

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“Durante demasiado tiempo, los trabajadores y las empresas estadounidenses se vieron obligados a competir contra productores extranjeros que pueden tener una ventaja artificial de costos obtenida a partir del flagelo del trabajo forzado”, afirmó mediante un comunicado el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer.

Posteriormente, según la cadena CNN, el martes 5 de mayo, el Gobierno estadounidense realizará audiencias para determinar si 16 socios comerciales de Estados Unidos, incluidos China y Japón, están produciendo bienes en exceso, lo que hace bajar los precios y coloca a los fabricantes de EE. UU. en desventaja frente a la Unión Europea.

El rechazo para los aranceles

El pasado viernes 27 de febrero, la Corte Suprema de los Estados Unidos, tribunal federal que ostenta el máximo poder judicial en el país, dictaminó que el presidente Donald Trump se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles a casi todas las naciones.

Dadas las circunstancias, como los gravámenes aportaron muchos ingresos (US$166 mil millones) antes de que la Corte Suprema los frenara, ahora el Gobierno federal del mandatario republicano debe reembolsar dinero a todos los importadores que pagaron esos impuestos, ya que la ley de Poderes no se puede usar para imponer aranceles.