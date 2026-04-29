Reembolsos de hasta US$1 mil 700: ¿Quiénes son los elegibles para reclamar el pago del IRS?

A pesar de que el pasado miércoles 15 de abril terminó la temporada de impuestos en el territorio de los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que la entrega de los reembolsos sigue en marcha, así como los beneficios que el Gobierno federal ofrece a algunos contribuyentes cuando presentan su declaración a tiempo.

Uno de esos beneficios es un cheque de US$1 mil 700 (Q12 mil 990) que se ha convertido en un apoyo integrado en el sistema fiscal, pensado para aliviar la carga económica de los hogares estadounidenses que cumplen con todas sus obligaciones tributarias y califican bajo los criterios del ISR, con base en las situaciones familiares.

Por lo tanto, el reembolso de hasta US$1 mil 700 corresponde al apoyo del Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC, por sus siglas en inglés), el cual está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos fijados por el Servicio de Impuestos Internos, la agencia responsable de recaudar impuestos y hacer cumplir las leyes tributarias.

Ante esta situación, para poder optar al Crédito Tributario Adicional por Hijos, el contribuyente o su cónyuge, dependiendo de si presentan la declaración de gravámenes conjuntamente, deben tener un número de Seguro Social válido para cada hijo, el cual debe ser emitido antes de la fecha límite para la presentación de impuestos en EE. UU.

Los niños elegibles para el reembolso del IRS

Conforme a lo expuesto por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), para ser considerado un niño elegible para el reembolso de US$1 mil 700 (Q12 mil 990), correspondiente al apoyo del Crédito Tributario Adicional por Hijos, el menor de edad generalmente debe:

Ser menor de 17 años al final del año fiscal.

al final del año fiscal. Ser incapaz de aportar más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal.

durante el año fiscal. Haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal.

durante más de la mitad del año fiscal. Ser declarado como dependiente en su declaración de impuestos.

en su declaración de impuestos. Ser ciudadano estadounidense o residente legal en Estados Unidos.

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El Servicio de Impuestos Internos recuerda que los contribuyentes deben tener ingresos del trabajo de al menos US$2 mil 500 (Q19 mil 100) para ser elegibles para el apoyo del Crédito Tributario Adicional por Hijos, por lo que, para poder recibir este reembolso, deben presentar su declaración e incluir el crédito que les corresponda.

¿Cómo reclamar el reembolso?

El sistema del Servicio de Impuestos Internos calcula el monto de forma automática cuando se completan todos los formularios exigidos por el IRS. Frente a este escenario, después de enviar la declaración, la agencia responsable de recaudar impuestos revisa toda la información y, si el contribuyente califica, envía el dinero mediante un cheque.

“Si reúne los requisitos, solicite el Crédito Tributario por Hijos indicando a sus hijos y otros dependientes en el Formulario de la Declaración de Impuestos sobre la Renta Individual de Estados Unidos y adjuntando el Anexo de los Dependientes debidamente cumplimentado”, concluyó el Servicio de Impuestos Internos en su plataforma web.