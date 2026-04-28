Juan Rodríguez: Nominado a embajador en Guatemala habla sobre el MP, narcotráfico, migración y China

Durante la tarde de este martes 28 de abril, el diplomático estadounidense Juan Rodríguez, nominado como embajador de Estados Unidos en Guatemala, habló en el Senado y explicó sus prioridades, donde planteó una cooperación con resultados medibles bajo la política de “América Primero” ante los senadores de la nación norteamericana.

"Gracias por la oportunidad de presentarme ante ustedes como el nominado para servir como embajador de EE. UU. ante Guatemala. Me honra la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí con esta nominación y soy consciente de la responsabilidad de poner los intereses estadounidenses en cada aspecto del cargo", agregó Rodríguez.

"Quiero presentar y agradecer a mi esposa y a mis hijos. Estoy agradecido con mi familia por su apoyo. Representar a EE. UU. en el extranjero es una de las responsabilidades más altas que nuestra nación puede otorgar, y asumo esta nominación con humildad y respeto por el papel importante y tradicional de este comité", añadió el diplomático.

"Guatemala es un socio vital en Centroamérica, unido a EE. UU. por lazos económicos, aspiraciones compartidas y conexiones entre nuestros pueblos. Trabajaré para asegurar que nuestro compromiso refleje tanto nuestras prioridades estratégicas como nuestro compromiso duradero con el crecimiento económico y la estabilidad regional", declaró.

"Guatemala es importante para EE. UU"

"Guatemala es importante para EE. UU. porque lo que sucede allí afecta directamente nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra frontera. Mi enfoque se basará en un principio claro: el compromiso debe ofrecer resultados concretos, incluyendo comunidades seguras, oportunidades económicas atractivas y un hemisferio próspero", explicó.

"Priorizaré la protección de los ciudadanos estadounidenses y la seguridad de nuestro personal en Guatemala. Los dólares de los contribuyentes estadounidenses deben utilizarse de manera transparente y eficaz para promover nuestros intereses. Exigiré rendición de cuentas, disciplina y resultados medibles en todos los programas", argumentó.

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"La migración debe abordarse con urgencia y realismo. La inmigración ilegal desde Guatemala sobrecarga nuestra frontera, recursos y comunidades. Presionaré por una cooperación estrecha con el gobierno guatemalteco para detener la inmigración ilegal, desarticular las redes de tráfico de personas y asegurar el retorno rápido", aseveró Juan.

"El compromiso económico debe apoyar a los trabajadores, empresas y productores estadounidenses. Abogaré por una aplicación más estricta de las normas comerciales, con el objetivo de revertir las prácticas desleales y promover oportunidades para que las empresas estadounidenses compitan y ganen", continuó el diplomático estadounidense.

La expansión de China en la región

"La cooperación en seguridad se centrará en los resultados. Las organizaciones criminales, los narcotraficantes y las pandillas amenazan a ambas naciones. Trabajaré para asegurar que nuestras asociaciones de seguridad sean dirigidas y efectivas para cumplir con las prioridades de EE. UU. de reducir el flujo de drogas hacia nuestro país", afirmó.

Por último, Juan Rodríguez habló sobre la expansión económica de China en el hemisferio occidental, que amenaza la seguridad nacional, la prosperidad y las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos. "Trabajaré para asegurar que Guatemala pueda ser un baluarte clave contra la influencia china en la región", concluyó el diplomático.