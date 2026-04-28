Trump endurece su política migratoria: Aumentan deportaciones de niños bajo la custodia de EE.UU.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está tomando nuevas medidas para intentar acelerar las deportaciones de todos los indocumentados menores de edad que actualmente se encuentran bajo custodia del Gobierno de EE. UU.

Los funcionarios de la Casa Blanca buscan que los niños inmigrantes sean procesados con rapidez, por lo que las audiencias de inmigración —en las que un juez migratorio decide si un menor de edad puede permanecer en territorio de los Estados Unidos o debe ser deportado— se adelantan semanas o incluso meses, lo cual perjudica a varios.

Este endurecimiento de las políticas migratorias dificulta que los abogados de inmigración obtengan medidas de alivio para los menores de edad, en un proceso que ya de por sí es considerado “molesto y fastidioso” por los colegiados, quienes ven a niños de cuatro años obligados a comparecer ante el tribunal e informar sobre el estado de su caso.

Sin embargo, de acuerdo con los letrados, en ocasiones muchos niños se presentan ante el tribunal sin asistencia legal o, debido a la rapidez de los procesos actuales, decenas de menores de edad no logran familiarizarse con los tribunales o el sistema de migración, lo que resulta en un aumento de deportaciones de migrantes a sus países de origen.

Más presión para los menores de edad

Según Emily Norman, directora de Kids in Need of Defense (Niños necesitados de defensa), una organización con presencia internacional que brinda asistencia legal gratuita y protección a menores inmigrantes no acompañados, esta situación aumenta la presión sobre los niños, quienes se han orinado encima antes de comparecer ante un tribunal.

Por lo tanto, de conformidad con Norman, esta es la última medida para centrar la aplicación de la ley de inmigración en los niños que llegaron a EE. UU. sin acompañantes o que han regresado a la custodia del Gobierno debido a operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que resultaron en la detención de sus padres.

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No obstante, esta iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump ha generado alarma entre los abogados y defensores migratorios, quienes argumentan que los plazos apresurados podrían provocar que los menores de edad vulnerables sean enviados de vuelta a condiciones o países de los que huían antes de llegar a Estados Unidos.

“Todos los menores de edad están, en cierto modo, confundidos, asustados y muy frustrados”, afirmó Scott Bassett, director del Programa Infantil del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, que ofrece representación legal gratuita, asesoramiento y servicios sociales a menores inmigrantes detenidos o liberados en Maryland y Virginia.

Deportaciones rápidas y eficientes

El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Andrew Nixon, afirmó que la agencia federal encargada de proteger la salud y proporcionar servicios esenciales “ahora se centra en resolver los casos que involucran a menores no acompañados de la manera más rápida y eficiente posible, de conformidad con la ley”.

“Muchos de estos niños corren el riesgo de ser víctimas de trata y explotación, y en algunos casos son trasladados a través de la frontera por carteles en condiciones peligrosas. Agilizar estos casos ayuda a desmantelar esas redes y garantiza que los niños regresen a entornos seguros lo antes posible”, concluyó Nixon durante una entrevista con CNN.