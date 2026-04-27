¿Quién es Erika Marí Herrera? La suegra acusada de asesinar a la exreina de belleza Carolina Flores

La suegra de la exreina de belleza Carolina Flores se encuentra prófuga de la justicia, y la cadena de televisión estadounidense Univisión reveló detalles sobre cómo Erika Marí Guadalupe Herrera Coriant se habría dado a la fuga después de asesinar a su nuera, de 27 años, en su departamento ubicado en la colonia Polanco, Ciudad de México.

En la grabación que se viralizó en las redes sociales se aprecia cómo la mujer, de 63 años, sigue a su nuera a la cocina, y se escuchan las detonaciones que le habrían quitado la vida a la exreina de belleza de Baja California, antes de que Alejandro Sánchez, hijo de Erika y esposo de Carolina, apareciera en la escena con su bebé de ocho meses.

Por lo tanto, según detalles de la investigación, la suegra de la víctima no huyó inmediatamente del apartamento de Polanco donde se cometió el asesinato el pasado miércoles 15 de abril. En cambio, con presunta “tranquilidad”, Erika Herrera habría pedido un taxi y esperó “pacientemente” a que el automóvil llegara a la escena del crimen.

Es por esa razón que Alejandro Sánchez no notificó a los servicios de emergencia sobre lo ocurrido sino hasta casi 24 horas después, lo que dio tiempo suficiente para que su madre huyera. Sin embargo, el viudo explicó que actuó de esa manera porque debía alimentar y hacerse cargo de su bebé, además de consultar primero a un abogado.

¿Quién es Erika Herrera?

Dadas las circunstancias, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una orden de arresto contra Erika Guadalupe Herrera Coriant, y la Policía ya la busca, debido a que la mexicana, de 63 años, se encuentra prófuga desde que habría cometido el asesinato de su nuera, la exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores.

Conforme a lo expuesto por la cadena de radio mexicana Radio Fórmula, Erika Herrera habría sido candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un partido político socialdemócrata fundado en 1989, a regidora por el municipio de Ensenada en diciembre del 2016, cuando Carolina se coronó Miss Teen Universe Baja California.

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No obstante, como actualmente no existen registros de cargos públicos activos, se prevé que la mujer se dedica a la actividad empresarial junto a su hijo Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores, quien esperó 24 horas para denunciar la muerte de su cónyuge, por el presunto temor de ser detenido y que le quitaran a su única hija.

Ante esta situación, la familia de Carolina Flores le ha pedido públicamente a Erika Herrera que se entregue a las autoridades, mientras la Fiscalía General de México continúa con la investigación del caso, que indignó a gran parte del territorio mexicano, principalmente porque la exreina de belleza había creado una comunidad en redes sociales.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene la búsqueda de Erika María Guadalupe Herrera, de 63 años, señalada como la probable responsable de la muerte de la exreina de belleza Carolina Flores, ocurrida el pasado miércoles 15 de abril en un domicilio de la colonia Polanco Sección III, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El caso ha generado indignación luego de que el hecho quedara documentado en video y de que, tras lo ocurrido, la mujer se diera a la fuga y actualmente es considerada prófuga de la justicia. Mientras tanto, la Fiscalía mexicana continúa con la investigación para dar con su paradero y llevarla ante un juez para que responda por sus acciones.

Frente a este escenario, de acuerdo con autoridades mexicanas, el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Por lo tanto, según el artículo 148 del Código Penal de la Ciudad de México, quien sea encontrado culpable de este delito podría enfrentar una pena de 35 a 60 años de prisión, más de la mitad de la edad que tiene Erika María.