Muere la exreina de belleza Carolina Flores: Así fue el momento exacto del asesinato en Polanco

Durante la tarde del pasado miércoles 15 de abril, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue asesinada dentro de un departamento ubicado en Polanco, colonia de Ciudad de México. El caso generó indignación en casi todo el territorio mexicano, principalmente por la difusión del video del asesinato de la modelo.

La grabación que se viralizó en las plataformas digitales captó los momentos previos al ataque y deja entrever la posible autoría de su suegra, lo que intensificó la investigación del caso. Sin embargo, por el momento existen múltiples contradicciones y cuestionamientos a la actuación de las autoridades en la Ciudad de México.

Esto se debe a que Carolina Flores Gómez se encontraba en su vivienda junto a su hija de 8 meses, su marido, Alejandro Sánchez, y su suegra, Erika María Herrera, cuando un monitor instalado en la casa captó los momentos previos al asesinato, donde se observa a la exreina de belleza de Baja California discutir con la madre de su esposo.

Unos segundos después, la víctima se dirige a una habitación, seguida de Herrera, por lo que, fuera del campo de la cámara, se escucha una detonación y el grito de Flores. Posteriormente, se oyen cinco detonaciones más, lo que ocasionó que Sánchez acudiera al cuarto con la bebé en brazos, donde se le escucha decir: “¿Qué hiciste, mamá?”.

¿Quién era Carolina Flores Gómez?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en la ciudad de Ensenada, Baja California, donde comenzó a abrirse paso en los certámenes de belleza y el modelaje desde los 13 años, y ganó reconocimiento por su presencia y desenvolvimiento en la pasarela.

A los 17 años, Flores fue coronada Miss Teen Universe Baja California y obtuvo la oportunidad de representar a su estado en la competencia nacional de modelaje, donde se consolidó como una de las jóvenes más prometedoras del mundo de la belleza en México, al punto de que muchos creían que se convertiría en candidata de Miss Universo.

Lea más sobre la Copa del Mundo 2026: La ciudad que anunció transporte gratuito después de todos los partidos

Su experiencia como reina de belleza impulsó su incursión en el modelaje y la posicionó como una de las figuras más buscadas de las pasarelas, por lo que sus seguidores en redes sociales comenzaron a aumentar rápidamente en diciembre del 2018, donde compartía su gusto por la moda, su estilo de vida y mensajes de superación personal.

No obstane, ocho años después de haber dejado los concursos de belleza, el cuerpo de Carolina Flores Gómez fue encontrado con 12 impactos de bala, seis en la cabeza y seis en el tórax, luego de que su esposo, Alejandro Sánchez, denunciara el crimen ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México un día después del asesinato.

El argumento del esposo

De acuerdo con el testimonio del esposo de la víctima, decidió presentar la denuncia al día siguiente del asesinato porque presuntamente priorizó el bienestar de su hija de ocho meses. “Él temía que si era detenido por la investigación, la menor sería enviada a una casa hogar”, aseguró la Fiscalía General de Justicia mediante un comunicado.

La abuela materna supuestamente se ofreció a cuidar a la nieta, pero Alejandro Sánchez rechazó la propuesta y argumentó que, por un acuerdo previo con Carolina Flores, en caso de faltar ambos, ni la madre de él ni la de ella quedarían a cargo. Por lo tanto, los investigadores del feminicidio continúan la búsqueda de la suegra, Erika Herrera.