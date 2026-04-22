¿Quién perderá la categoría en Centroamérica? Los equipos que podrían descender en la región

En las principales ligas de futbol de Centroamérica, el sistema de descenso se define generalmente mediante una tabla acumulada que suma los puntos de los torneos Apertura y Clausura de una misma temporada, por lo que en las próximas semanas se conocerán los equipos centroamericanos que podrían perder la categoría en la región.

El descenso en Centroamérica, como en el resto del mundo, supone una gran crisis financiera para los equipos que descienden, debido a que los clubes reciben menos dinero por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas, considerando que el combinado deja de competir contra los mejores conjuntos de la categoría superior.

Para las aficiones, el impacto del descenso es considerado un momento trágico, ya que se convierte en una mezcla de rabia y tristeza, que a menudo representa una humillación o un golpe al orgullo del club, lo que ocasiona una mayor pérdida de jugadores estrella o entrenadores, quienes buscan permanecer en la máxima categoría.

A pesar de ello, el descenso sigue siendo un castigo deportivo al mal rendimiento, por lo que conlleva una reestructuración forzosa del club, tanto deportiva como económica. Por esa razón, muchos equipos que descienden pasan años sin poder subir, se acomodan en ligas con menor visibilidad o prestigio, y pierden sus ambiciones.

¿Quién pierde la categoría en Centroamérica?

Guatemala

Tras la caída del Deportivo Achuapa en la jornada 20, el descenso en el fútbol guatemalteco está al rojo vivo, principalmente porque cuatro equipos llegan a la última jornada, que se disputará en simultáneo el próximo domingo 26 de abril, con la posibilidad de perder la categoría mayor: Mictlán, Malacateco, Guastatoya y Marquense.

De estos cuatro, el que se encuentra en la posición más cómoda es Marquense, que cuenta con 53 puntos. Sin embargo, los otros tres están empatados en el penúltimo lugar con 50 unidades cada uno, por lo que la última fecha del Clausura 2026 definirá al segundo descendido, que acompañará a los cebolleros a la Primera División del país.

Presentado por @claroguatemala



📈⚽ Tabla acumulada de la Jornada 10 actualizada de la Segunda Vuelta.



El Clausura 2026 avanza y cada partido suma en la lucha por la permanencia y los objetivos del torneo. pic.twitter.com/EvSJmkzKhA — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 21, 2026

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El Salvador

Con dos jornadas en el horizonte, restan aún seis puntos en disputa que podrían definir al único descendido de la Primera División de Fútbol Profesional Salvadoreño. Sin embargo, el equipo de Zacatecoluca se encuentra actualmente en el fondo de la clasificación con 28 unidades, tres por debajo del Club Deportivo San Francisco, con 31.

A pesar de ello, en El Salvador el descenso será cosa de tres equipos, debido a que el Club Deportivo Hércules, con 32 puntos, todavía tiene posibilidades de bajar a la Segunda División. Por lo tanto, las últimas fechas del torneo Clausura 2026 determinarán al conjunto que perderá la categoría mayor y se despedirá de la élite salvadoreña.

La tabla acumulada de la Primera División de Fútbol Profesional Salvadoreño. (Foto Prensa Libre: IG @Primerafutboles)

Honduras

Debido a que en la Liga Nacional de Futbol Profesional de Primera División de Honduras solamente desciende un equipo, la lucha por no perder la categoría, a dos jornadas de que finalice el torneo Clausura 2026, es de cuatro conjuntos: Club Deportivo Victoria, Atlético Choloma, Club Génesis de la Policía Nacional y Juticalpa.

Una victoria o un empate de Juticalpa en su siguiente partido prácticamente lo salvaría del descenso, por lo que la verdadera batalla será entre los últimos tres: Génesis Policía Nacional, con 34 puntos; Atlético Choloma, con 31 unidades; y el CD Victoria, con 30, por lo que el colista no depende de sí mismo para salvarse de este desastre.

Tabla acumulada de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Primera División de Honduras. (Foto Prensa Libre: 365Scores)

Costa Rica

A falta de dos jornadas para que finalice el torneo Clausura 2026 de la Primera División en Costa Rica, el único descenso ya está prácticamente definido, debido a que el Guadalupe Futbol Club necesita un milagro para salir del sótano de la tabla acumulada, donde suma 27 puntos, seis unidades por debajo de la AD San Carlos, con 33.

Para salvarse, Guadalupe FC necesita derrotar a Saprissa (segundo lugar) y al Cartaginés (cuarto puesto), y esperar que la Asociación Deportiva San Carlos pierda sus próximos dos partidos. Por lo tanto, el descenso se podría definir este miércoles 22 de abril si la entidad deportiva del cantón de Goicoechea no suma tres puntos de visita.