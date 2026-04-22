¿Quién fue la Araña Negra? La historia de Lev Yashin, el único guardameta con un Balón de Oro

A 36 años de su fallecimiento, Lev Yashin sigue siendo ampliamente considerado por decenas de expertos como el mejor portero en toda la historia del futbol, debido a que el soviético, nacido en la ciudad de Moscú, es el único guardameta que ha logrado conseguir el Balón de Oro, el premio que designa al mejor futbolista de cada año.

Lev Yashin fue el primer guardameta en utilizar guantes y rodilleras, elementos que no eran utilizados en ese tiempo por los arqueros. Además, como no le gustaba quedarse en su área, el soviético dirigía a su defensa y salía a cortar el juego, por lo que participaba como un defensor más e incluso organizaba jugadas más ofensivas.

Conforme a lo expuesto por la prestigiosa revista France Football, Lev Yashin fue un portero completo, de gran estatura (1.89 metros), muy ágil y seguro bajo el arco, por lo que fue capaz de ganar 5 títulos de la primera división soviética y tres Copas de la Unión Soviética con el Dínamo Moscú, club en el que disputó toda su carrera deportiva.

Sin embargo, las mejores actuaciones de Lev Yashin fueron con la selección de la Unión Soviética, con la que fue campeón en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 y en la Eurocopa en 1960, donde derrotó al combinado de Yugoslavia en ambas ocasiones y obtuvo numerosos premios y reconocimientos a nivel internacional.

La Araña Negra que cambió la portería

Yashin fue galardonado con la Orden Olímpica por el Comité Olímpico Internacional, elegido el mejor portero del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), portero del siglo XX por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) e incluido en el equipo de ensueño de todos los mundiales.

Dadas las circunstancias, el 14 de diciembre del 2019 se creó en su honor el Balón de Oro para porteros, bajo la denominación de Trofeo Lev Yashin, el cual ha sido ganado por otras leyendas de la portería internacional: el argentino Emiliano Martínez, el italiano Gianluigi Donnarumma, el brasileño Alisson Becker y el belga Thibaut Courtois.

Lea más sobre la incertidumbre en las negociaciones entre EE. UU. e Irán: ¿Cuándo finaliza la tregua?

De acuerdo con la plataforma digital especializada en deporte, OneFootball, Lev Yashin transformó la portería en arte, ya que no fue simplemente un portero excepcional, sino el arquitecto del portero moderno, al punto de influir en otros mitos del arco, como el italiano Gianluigi Buffon, el español Iker Casillas y el alemán Manuel Neuer.

Lev cambió la posición de portero para siempre porque no se limitaba a esperar el disparo: salía de la portería, cortaba centros, organizaba a la defensa y utilizaba el área como su dominio personal, por lo que revolucionó la época con su estilo audaz y su vestimenta completamente oscura, lo que le valió el sobrenombre de la Araña Negra.

Un reconocimiento sin precedentes

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, el impacto de Lev Yashin fue reconocido antes de su retiro como futbolista en 1971, ya que fue condecorado con la Orden de Lenin, la mayor distinción posible en la Unión Soviética, como testimonio del inmenso orgullo que generaba su figura como embajador.

Su memoria solamente creció tras colgar los guantes y su nombre fue inmortalizado con una estatua junto al nuevo estadio del Dínamo de Moscú, el equipo al que dedicó toda su carrera deportiva: “El legado de Yashin persiste porque fue el hombre que se atrevió a cambiarlo todo en la portería”, concluyó el exguardameta brasileño Marcos.