Aumenta la incertidumbre en las negociaciones entre EE. UU. e Irán: ¿Cuándo finaliza la tregua?

El vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, iba a viajar a Pakistán durante la mañana de este martes 21 de abril, pero decidió retrasar su partida, sin fijar una nueva fecha, mientras aumenta la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de conversaciones con el régimen iraní para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, J. D. Vance tenía previsto salir de Washington D. C. con destino a la ciudad de Islamabad, pero la República Islámica de Irán todavía no se ha comprometido a enviar una delegación a la capital paquistaní, por lo que el vicepresidente de EE. UU. prefirió quedarse en el país.

Vance lideró las negociaciones del pasado sábado 11 y domingo 12 de abril en Islamabad, que concluyeron sin acuerdo, por lo que volvería a viajar a la capital de Pakistán acompañado por Steve Wikoff, enviado especial de la Casa Blanca, así como por el político y empresario Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El objetivo principal del mandatario republicano en las negociaciones es que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y a la obtención de un arma nuclear, a pesar de que las autoridades en Teherán han sostenido que su programa atómico tiene fines pacíficos y científicos, por lo que se prevé un nuevo fracaso en la segunda ronda de negociaciones.

¿Cuándo finaliza la tregua?

El alto el fuego de dos semanas fue anunciado por el presidente Donald Trump a las 18.30 horas del 7 de abril. Sin embargo, la Casa Blanca no ha aclarado si la tregua termina a las 18.30 horas de este martes 21 de abril o a medianoche, por lo que el vicepresidente J. D. Vance tiene previsto participar en reuniones en Washington D. C. para definirlo.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense CNN, el mandatario republicano ha deslizado en diversas declaraciones que el plazo podría terminar el miércoles 22 de abril, algo a lo que también apuntan fuentes oficiales paquistaníes, como país que acoge las negociaciones. En todo caso, este martes es el último día oficial de alto el fuego.

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Por su parte, el Gobierno de Pakistán afirmó que continúa a la espera de una confirmación formal de asistencia por parte de la delegación iraní, dado que el presidente Donald Trump declaró que no quiere prolongar la tregua si no hay otro acuerdo, por lo que diversos medios internacionales prevén un segundo fracaso en estas negociaciones.

Ante esta situación, el Ejército iraní informó que está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación del alto el fuego por parte del Gobierno de Estados Unidos, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran un buque iraní en el mar de Omán, a más de 2 mil kilómetros de los puertos sancionados por Donald Trump.

¿Se reanudarán las conversaciones?

Ambas partes (Estados Unidos e Irán) no han logrado hasta ahora ningún acuerdo para la libre circulación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de crudo que proporciona el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto y que las autoridades de Teherán bloquearon en represalia por la ofensiva de EE. UU.

Adicionalmente, el Ejército de los Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra Irán, y las fuerzas estadounidenses anunciaron durante la mañana de este martes 21 de abril que interceptaron un buque cisterna en el Indopacífico vinculado con la república islámica, por lo que todo parece estar a punto de romperse nuevamente en la región.