Precio de la gasolina: ¿Por qué se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja así de rápido?

La guerra en Medio Oriente disparó el costo del petróleo, por lo que la economía energética ayuda a explicar por qué los precios de la gasolina reaccionan de forma desigual, al punto que un conflicto bélico a miles de kilómetros puede reflejarse en lo que los consumidores del continente americano deben pagar al cargar combustible.

Esta guerra entre Estados Unidos e Irán ha alterado profundamente el funcionamiento del mercado petrolero mundial, luego de la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta, debido a que proporciona el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto.

Conforme a lo expuesto por la Agencia Internacional de la Energía (IEA), más de 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petrolíferos que normalmente circulaban por el estrecho se han visto afectados por la crisis, de manera que se trata de una perturbación de magnitud excepcional en el mercado energético mundial.

Dadas las circunstancias, los mercados reaccionaron rápidamente a esta situación de estrés internacional, por lo que, según el periódico británico The Independent, el precio del petróleo Brent, una referencia internacional de crudo ligero y dulce, pasó de los US$71 (Q542) previos al inicio de las hostilidades a situarse en US$99 (Q757).

Efecto cohete y pluma

Para muchos consumidores internacionales, el efecto más visible ocurre después de que se estabiliza el precio del crudo, ya que, cuando el petróleo sube, los precios de la gasolina parecen aumentar casi de inmediato en las estaciones de servicio de todo el mundo. Sin embargo, cuando el petróleo baja, el descenso suele ser mucho más lento.

Los economistas estadounidenses denominan este fenómeno como “efecto cohete y pluma”, dado que los precios de la gasolina suben como cohetes y bajan como plumas. No obstante, el término fue acuñado por Severin Borenstein y Richard Gilbert en su artículo publicado en abril de 1997, el cual se popularizó en Norteamérica.

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Por lo tanto, debido a que el precio internacional del petróleo responde a factores geopolíticos, expectativas financieras y decisiones de producción de los grandes países exportadores, los distribuidores y estaciones de servicio deben añadir más impuestos al precio final del combustible, con el objetivo de mantener su margen de ganancia.

Ante esta situación, cuando el precio del petróleo sube, los costos mayoristas aumentan rápidamente y las estaciones de servicio suelen trasladar ese incremento con rapidez. No obstante, cuando el precio del petróleo baja, el ajuste suele producirse con mayor retraso, de tal forma que la crisis actual ilustra bien este impacto energético.

Crisis energética del 2026

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) estima que la oferta mundial de petróleo podría reducirse en unos 8 millones de barriles diarios en mayo, debido a la paralización de exportaciones y al cierre de infraestructuras energéticas en varios países del Golfo, donde la producción se redujo por falta de capacidad de almacenamiento.

Esto se debe a que, para intentar amortiguar el impacto sobre el mercado, los países miembros de la IEA acordaron liberar casi 400 millones de barriles de reservas estratégicas, con el objetivo de estabilizar el suministro global, aunque estas intervenciones solo pueden suavizar temporalmente todas las tensiones a nivel internacional.