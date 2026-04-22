Copa del Mundo 2026: La ciudad que anunció transporte gratuito después de todos los partidos

Durante la noche del pasado martes 21 de abril, las autoridades de Filadelfia anunciaron que la ciudad implementará un mecanismo inédito para todos los aficionados que asistirán a la Copa Mundial del 2026, ya que se ofrecerán viajes gratuitos en metro tras cada juego celebrado en el Lincoln Financial Field, el recinto deportivo de Pensilvania.

Esta medida fue anunciada tan solo un día después de que la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, confirmara que el boleto de tren de ida y vuelta desde Manhattan, el distrito más poblado de la Ciudad de Nueva York, será casi doce veces más costoso que la tarifa habitual para los partidos de la Copa Mundial del 2026.

Frente a este escenario, la decisión de Filadelfia representa un giro significativo en la experiencia de todos los asistentes a la Copa del Mundo y marca una clara diferencia en la organización del evento entre las ciudades sede, tomando en consideración que son dos en Canadá, tres en México y once en el territorio de los Estados Unidos.

"Mi gobierno ha invertido millones de dólares para garantizar que los trenes sigan prestando un buen servicio ahora que nos embarcamos en un año épico para el deporte en Filadelfia", declaró el gobernador de Pensilvania, el abogado y político estadounidense Joshua Shapiro, quien facilitará la movilidad de los aficionados durante el torneo.

La propuesta de Pensilvania

La propuesta de Filadelfia surge de un acuerdo entre el comité organizador de Pensilvania y la plataforma digital Airbnb, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los aficionados y garantizar un retorno seguro tras cada uno de los seis encuentros que se disputarán en el Lincoln Financial Field: cinco de fase de grupos y uno de octavos.

Esta iniciativa del gobernador de Pensilvania, Joshua Shapiro, se centra en el principal eje del transporte subterráneo que conecta los barrios residenciales de Filadelfia y las zonas de alojamiento temporal de Airbnb con el recinto deportivo del equipo de futbol americano Philadelphia Eagles, que cuenta con capacidad para 67 mil personas.

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Por lo tanto, el acuerdo establece que, una vez concluido cada uno de los seis partidos que se disputarán en el Lincoln Financial Field durante los meses de junio y julio, los fanáticos con boleto podrán acceder sin costo a los trenes de la línea B de Filadelfia, por lo que la ventana gratuita se extenderá durante dos horas después del pitazo final.

"Este beneficio está diseñado para cubrir el grueso de la salida de espectadores, respondiendo tanto a necesidades logísticas como de seguridad", agregó Shapiro, quien considera que la colaboración entre Airbnb y Pensilvania representa una alianza estratégica para el desarrollo de Filadelfia como anfitriona de la Copa Mundial del 2026.

Los partidos que se disputarán en Filadelfia: