Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple: Los desafíos de John Ternus como nuevo director

Durante la noche del pasado lunes 20 de abril, el empresario e ingeniero estadounidense Tim Cook, director general de Apple, anunció que dejaría el cargo después de casi 15 años de dirigir una empresa que ha aprovechado la enorme popularidad del iPhone para convertirse en una de las compañías más influyentes y valiosas de todo el mundo.

El informático teórico de 65 años pasará a desempeñar un nuevo papel como presidente ejecutivo de Apple a partir del próximo martes 1 de septiembre, y lo sucederá en el cargo el ingeniero estadounidense de 50 años, John Ternus, quien se desempeña como vicepresidente sénior de ingeniería de hardware en Apple Inc. desde enero del 2021.

Ante esta situación, la jubilación de Cook pondrá fin a una de las carreras directivas más exitosas de la historia empresarial estadounidense, ya que durante su periodo al frente de Apple, los beneficios anuales se cuadruplicaron hasta superar los US$110 mil millones, mientras que su valor se multiplicó por más de diez hasta alcanzar los US$4 billones.

Esto se debe a que Cook sustituyó al cofundador de Apple, Steve Jobs, poco antes de su muerte en el 2011, por lo que desde entonces Apple ha definido cómo funciona una empresa tecnológica moderna, con productos ensamblados en una cadena de suministro que se extiende desde las operaciones que ayudó a crear en China, India y Brasil.

John Ternus: El futuro de Apple

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, Tim Cook describió a John Ternus como un ejecutivo "visionario", con "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para dirigir con integridad y honor", dado que el actual director de ingeniería de hardware lleva más de dos décadas en la empresa.

"Es, sin duda, la persona indicada para conducir Apple hacia el futuro", añadió Tim Cook, quien mencionó que John Ternus surgió como el candidato favorito para el cargo a finales del 2025, después de que otro ejecutivo veterano, el jefe de operaciones Jeff Williams, dejara la empresa tras desempeñar un papel fundamental en los productos.

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De acuerdo con la cadena de televisión británica BBC, durante su cuarto de siglo en Apple, Ternus ha trabajado esencialmente en todos los productos importantes que la compañía ha lanzado, incluidos cada una de las generaciones de iPad, muchas generaciones del iPhone, el lanzamiento de los audífonos AirPods y el último reloj Apple Watch.

A su vez, John Ternus asumió responsabilidades que van más allá de la ingeniería de hardware tradicional, debido a que presuntamente influyó en la dirección, las características de los productos y las decisiones estratégicas típicamente reservadas para ejecutivos de mayor rango, por lo que Cook se dio cuenta de que podría sustituirlo.

Los nuevos desafíos de Apple

Según la cadena de televisión estadounidense CNN, grandes empresas como Amazon y Meta están despidiendo personal masivamente en medio de la presión por adoptar flujos de trabajo basados en inteligencia artificial, de manera que, como es habitual con un nuevo director, Ternus podría aprovechar su cargo para reducir la plantilla de Apple.

El principal desafío de John Ternus será destinar esos ahorros a inversiones en crecimiento o a acciones que beneficien a los accionistas, con el objetivo de ganar rápidamente el favor de Wall Street, la mayor bolsa de valores del mundo, por lo que Apple podría pasar de tener 160 mil empleados a nivel global a contar con solo 80 mil trabajadores.