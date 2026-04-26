“Busco justicia”: Madre de Carolina Flores narra cómo era la relación de la modelo con su suegra

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores Gómez, la exreina de belleza asesinada en la Ciudad de México el pasado miércoles 15 de abril, afirmó que su familia busca justicia por el feminicidio de la joven mexicana de 27 años, mientras la principal sospechosa del crimen, Erika María Herrera, suegra de la víctima, permanece prófuga.

En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Univisión, Reyna Gómez exigió avances en la investigación de su hija y agradeció a las cientos de personas vestidas de blanco que recorrieron la Ciudad de México con pancartas y mensajes dirigidos a las autoridades mexicanas encargadas del caso de la exreina de belleza.

"Busco que se haga justicia", expresó la madre de la víctima, tras referirse al esposo de Carolina Flores, Alejandro Sánchez Herrera, con quien mencionó que no tiene ningún tipo de conflicto, debido a que él presuntamente también está buscando a su progenitora para que pague las consecuencias por el asesinato de la modelo mexicana.

El crimen fue reportado un día después por Alejandro Sánchez, quien se encontraba en el departamento de la pareja, ubicado en la colonia Polanco, cuando Erika Herrera le disparó más de seis veces a Carolina Flores, mientras su esposo se encontraba con su hija de 8 meses en la habitación de al lado, por lo que el caso ha generado dudas.

La relación de Carolina con su suegra

Conforme a lo expuesto por Reyna Gómez, Alejandro Sánchez presentó la denuncia hasta un día después por temor a que le quitaran a su bebé de ocho meses: "Él se preocupó porque si lo llevaban detenido la bebé se iba a ir a una casa hogar", agregó la madre de la víctima, quien informó que la niña sigue bajo el cuidado de su padre.

"Ahorita queremos presionar al Gobierno local para que se emitan las alertas necesarias para encontrar a la madre de Alejandro y, sobre todo, hago énfasis en que ellas no tuvieron ninguna discusión antes del incidente", añadió Gómez, tras asegurar que los conflictos entre ambas comenzaron a intensificarse cuando Flores quedó embarazada.

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De acuerdo con Gómez, la situación entre Carolina y Erika María habría generado tensiones dentro de la convivencia familiar, por lo que la madre de la víctima aseguró que su hija le contaba de constantes desacuerdos con su suegra, aunque en un inicio no lo consideraba una señal de alarma y le pedía que intentara llevar la fiesta más tranquila.

"Quiero justicia y que su nombre no sea una cifra más", declaró Reyna, quien exigió que el caso no quede impune. Sin embargo, las autoridades de la capital mexicana no han informado sobre la captura de la presunta responsable, de manera que la familia de Flores Gómez mantiene la exigencia de avances en la investigación y su localización.

Una petición que duele

Gómez Molina declaró que no ha visto el video de la muerte de su hija y pidió a los internautas que, por favor, dejen de compartir la grabación en redes sociales, debido a que la existencia de esas publicaciones le lastima el corazón, a pesar de que las imágenes han sido de utilidad para el caso, principalmente para verificar la autoría de Erika.

Por último, sobre la relación entre Carolina y su suegra, Gómez Molina sostuvo que los “problemas comunes” que existían entre ambas no eran ningún tipo de conflicto mayor, por lo que no había un verdadero motivo para que María Herrera la asesinara “porque la había enfadado”, tal y como se escucha en el video de la escena del crimen.