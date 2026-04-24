Cronología del caso Carolina Flores: Así fue asesinada la ex-reina de belleza en Polanco

A nueve días del asesinato de la exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores Gómez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) continúa las investigaciones por los hechos ocurridos dentro de un departamento ubicado en la colonia Polanco, muy cerca de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital mexicana.

Al corte de las 12.00 horas de este viernes 24 de abril, las autoridades mexicanas no habían concretado ninguna detención relacionada con este caso, el cual captó mayor atención internacional luego de la difusión de una grabación en redes sociales que sugiere la presunta participación en el crimen de Erika María Herrera, suegra de la víctima.

Mientras tanto, decenas de internautas en las plataformas digitales fueron convocados a participar en una marcha pacífica para exigir justicia por Carolina Flores Gómez, quien hace ocho meses se había convertido en madre por primera vez, tras dar a luz a su hija, quien por ahora permanece en la custodia de su padre, Alejandro Sánchez.

La Fiscalía General de Justicia de México había abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso. Sin embargo, tras las protestas de colectivos feministas contra la tipificación del crimen, la FGJ lo reconsideró y lo catalogó como feminicidio, el asesinato de una mujer por razones de género, la forma más extrema de violencia machista.

La cronología del caso Carolina Flores

Miércoles 15 de abril

Durante la tarde del pasado miércoles 15 de abril, la exmodelo Carolina Flores Gómez, de 27 años, se encontraba en su departamento ubicado en la colonia Polanco, sección III, muy cerca de la alcaldía Miguel Hidalgo, junto a su esposo, Alejandro Sánchez, de 28 años; su hija de ocho meses, y su suegra, Erika María Herrera, de 54 años.

Un video captado dentro del inmueble registró una fuerte discusión entre la víctima y su suegra, seguida de varias detonaciones fuera del ángulo de la cámara. No obstante, en el audio de la grabación se escucha al esposo decir: “¿Qué fue lo que hiciste, mamá?”, a lo que ella responde: “Yo no hice nada, me hizo enojar. Tú eres mío, ella no”.

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Jueves 16 de abril

Un día después del asesinato, el esposo de la víctima presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que las autoridades acudieron al departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe, donde el cuerpo de Carolina Flores fue localizado con múltiples impactos de bala, principalmente en la cabeza y el tórax.

Los oficiales aseguraron varios indicios, como casquillos y un arma calibre 9 mm, el estándar mundial más versátil para defensa personal. Horas más tarde, el cuerpo de Carolina Flores Gómez fue entregado a sus familiares, quienes comenzaron a exigir justicia y cuestionaron la actuación inicial de las autoridades en la Ciudad de México.

Viernes 17 de abril y días posteriores

Los investigadores señalaron a la suegra como principal sospechosa, ya que permanece prófuga. Ante esta situación, las autoridades mexicanas integraron las pruebas periciales, las entrevistas y el análisis de la grabación como piezas clave para reconstruir los hechos de un caso que generó indignación en gran parte del territorio mexicano.

Para la mañana de este viernes 24 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas varias líneas mientras continúa el análisis de evidencias para esclarecer lo ocurrido dentro del departamento. Ante este escenario, las autoridades de Baja California ofrecieron colaboración directa en la investigación de este caso.