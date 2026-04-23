¿Se puede trabajar con una visa de turista en los Estados Unidos? Conozca reglas y consecuencias

Trabajar en el territorio de los Estados Unidos con una visa de turista (visas B1 y B2) es ilegal y puede acarrear la cancelación inmediata del documento, la deportación y una prohibición de entrada de hasta 10 años, dado que ese visado es exclusivamente para actividades recreativas, de negocios o tratamientos médicos, no para empleos.

Conforme a lo expuesto por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), si las autoridades migratorias descubren que un ciudadano extranjero trabaja en el país con una visa de turista, el documento puede ser revocado de inmediato y podría enfrentar una restricción para solicitar cualquier tipo de visado.

La infracción queda registrada en los sistemas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) y dificulta cualquier solicitud futura, ya que si un extranjero desea trabajar legalmente en Estados Unidos, debe obtener una visa de trabajo temporal (H-2A o H-2B), donde el empleador presenta una petición.

El USCIS asegura que, si el ciudadano extranjero ya se encuentra en el territorio estadounidense, puede gestionar un cambio de estatus de turista a trabajador. Sin embargo, no se debe trabajar mientras el proceso aún está pendiente, debido a que las autoridades migratorias han reforzado los controles y la claridad de las reglas en estos casos.

Trabajar sin autorización en EE. UU.

En el territorio de los Estados Unidos, trabajar con un visado de turista constituye una violación directa de las leyes migratorias de la nación norteamericana, porque la norma establece que quienes ingresan al país con esta visa solo pueden realizar actividades autorizadas de corta duración, pero en ningún caso pueden ocupar empleos.

De acuerdo con el USCIS, los ciudadanos extranjeros con visado de turista no pueden recibir ninguna remuneración por los trabajos realizados en el territorio de los Estados Unidos, sin importar si el empleador es una empresa local o una compañía extranjera. Esta visa solo permite viajes de recreación, visitas familiares o reuniones de negocios.

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Con este visado de turismo no está permitido recibir pagos por ningún tipo de servicio profesional, aunque sea de forma temporal o informal, por lo que las consecuencias pueden ser graves y afectar el futuro migratorio del extranjero. Ante esta situación, para laborar en EE. UU, la única vía segura es tramitar una visa de trabajo.

El visado de trabajo permite a los ciudadanos extranjeros laborar legalmente en el territorio del país norteameriano, aunque generalmente requiere una oferta de empleo previa y una petición aprobada por la entidad migratoria correspondiente. En este caso específico, sería el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

Opciones principales para trabajar en EE. UU.

En Estados Unidos existen visas para trabajadores agrícolas (H-2A) y no agrícolas (H-2B). Ante este escenario, los empleadores deben gestionar toda la petición, y el costo de la visa de no inmigrante es de US$250 (Q1 mil 911), aunque los trámites incluyen contratos firmados, pasaporte vigente y el cumplimiento de requisitos específicos.

Por su parte, la H-1B es una visa de no inmigrante que permite a empleadores estadounidenses contratar extranjeros en “ocupaciones especializadas” que requieren conocimientos y un título universitario. Se emite generalmente por 3 años, es renovable hasta 6 y está sujeta a un tope anual, lo que requiere el patrocinio de una empresa.