Gobierno de Donald Trump reclasifica la marihuana en Estados Unidos por ser una droga “menos peligrosa”

Durante la madrugada de este jueves 23 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió reclasificar oficialmente la marihuana (Cannabis sativa) y la catalogó como una “droga menos peligrosa”, por lo que esta nueva medida marca un cambio importante en la política de estupefacientes de la nación norteamericana.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, el fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, fue quien cambió la clasificación de los productos que contienen cannabis y que están cubiertos por la Administración de Alimentos y Medicamentos o que han recibido una licencia estatal de marihuana medicinal.

Por su parte, Todd Blanche aseguró que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a su gobierno iniciar el proceso de reclasificación, con el fin de aumentar el acceso y la investigación médica de la marihuana, una mezcla de hojas, flores y tallos secos que contiene THC, un compuesto psicoactivo que altera el estado de ánimo.

Dadas las circunstancias, aunque la marihuana sigue siendo ilegal y cuenta con una prohibición a nivel federal, la mayoría de los estados de EE. UU. ha legalizado el uso médico o recreativo del Cannabis sativa, por lo que actualmente existen decenas de tiendas en el territorio estadounidense donde se puede comprar legalmente esta planta.

Las promesas de Donald Trump

“El Departamento de Justicia está cumpliendo la promesa del presidente de ampliar el acceso a las opciones de tratamiento médico. Esta acción de reprogramación permite la investigación sobre la seguridad y eficacia de esta sustancia, proporciona a los pacientes una mejor atención y a los médicos información confiable”, agregó Todd Blanche.

Ante esta situación, de acuerdo con la cadena de televisión británica BBC, una vez que el cambio se publique en el Registro Federal de los Estados Unidos, deberán pasar 30 días para que entre en vigor. Durante ese tiempo, la medida puede impugnarse legalmente y su implementación puede bloquearse durante meses o incluso dos años.

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Asimismo, según el periódico estadounidense The Washington Post, la orden de Todd Blanche llega cinco días después de que el mandatario republicano firmó una orden ejecutiva destinada a aumentar el acceso a drogas psicodélicas para tratamientos médicos, específicamente para la depresión, la ansiedad y los trastornos de salud mental.

Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos ha clasificado la marihuana como una sustancia con un “alto potencial de abuso” que no tiene “ningún uso médico aceptado” desde enero de 1970, hace más de 56 años, por lo que, a pesar de las leyes que se han promulgado para relajar las restricciones, esta droga sigue siendo ilegal.

Las regulaciones del cannabis

En febrero del 2021, durante el gobierno del presidente Joe Biden, el mandatario demócrata inició una revisión de la clasificación de la marihuana que creó un mosaico complejo de regulaciones del cannabis. No obstante, de conformidad con la Administración de Control de Drogas (DEA), el cambio de Trump es “mayormente simbólico”.

A pesar de eso, con arreglo al último informe de la cadena de televisión Telemundo, más de dos tercios de los estadounidenses apoyan la legalización total del cannabis, por lo que cambiar la clasificación de la droga podría abrir la puerta a que los responsables políticos consideren seriamente el levantamiento de todas estas restricciones.