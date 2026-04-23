Revisión exhaustiva de Green Cards: Planean revocar las otorgadas durante gobierno de Biden

Durante la noche del pasado miércoles 22 de abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), la autoridad migratoria federal de Estados Unidos, activó un proceso de revisión exhaustiva de expedientes relacionados con todas las green cards otorgadas entre el 20 de enero del 2021 y el 20 de enero del 2025.

El USCIS señaló que la reexaminación de las tarjetas de residente permanente, documentos oficiales que permiten a ciudadanos extranjeros vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos, busca fortalecer todos los controles de seguridad nacional y garantizar que los beneficios se hayan otorgado bajo los criterios adecuados.

Por lo tanto, la revisión del USCIS presuntamente alcanzará a solicitantes y titulares de una green card, así como a beneficiarios de asilo y otros programas de protección humanitaria durante el gobierno del expresidente Joe Biden, donde se estima que 530 mil inmigrantes se refugiaron en programas de permiso de permanencia temporal.

“Los controles actuales del USCIS serán más rigurosos y todos los afectados deberán prepararse para enfrentar las consecuencias”, agregó Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, quien aseguró que esta decisión cuenta con el respaldo total del presidente estadounidense Donald Trump.

Reforzar el sistema migratorio

Joseph Edlow mencionó que este proceso responde a evaluaciones internas realizadas en marzo, cuando el USCIS concluyó que los filtros aplicados durante el mandato presidencial de Joe Biden (2021-2025) resultaron insuficientes, por lo que la iniciativa implica un endurecimiento en la revisión de expedientes aprobados en ese periodo.

La decisión del USCIS de reexaminar los expedientes de residencia permanente obedece a una nueva estrategia federal del presidente estadounidense Donald Trump, centrada en reforzar la integridad del proceso migratorio. En consecuencia, el principal objetivo es detectar fraude o inconsistencias y aumentar el número de deportaciones.

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Ante esta situación, el mandatario republicano informó que los controles aplicados durante el gobierno de Joe Biden no cumplen con los estándares actuales. Por consiguiente, esta nueva revisión del USCIS pondrá especial atención en los expedientes relacionados con personas originarias de países identificados como de alto riesgo.

“El objetivo institucional es garantizar que los beneficios migratorios otorgados estén respaldados por información precisa y verificable. La revisión se enfoca en la validez de la documentación presentada, la verificación de antecedentes y la detección de posibles casos de fraude”, añadió Edlow, quien desempeña un papel clave en este proceso.

¿Quiénes serán los principales afectados?