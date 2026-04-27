Cole Allen comparece ante la corte: ¿Qué implica el delito de intento de asesinato del presidente?

Durante la tarde de este lunes 27 de abril, Cole Tomas Allen, el sospechoso de intentar atacar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el transcurso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado 25 de abril, compareció por primera vez ante un tribunal federal en Washington D. C. para la lectura de las acusaciones.

Identificado como un joven profesor estadounidense de 31 años residente en la ciudad de Torrance, California, el acusado fue imputado con tres cargos federales, dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio, lo cual podría conllevar una pena de cadena perpetua en el territorio de Estados Unidos.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, la audiencia duró casi media hora y estuvo presidida por el juez Matthew Sharbaugh, quien ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el jueves 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante el proceso judicial.

Ante esta situación, Allen se presentó ante la corte vestido con un enterizo de color azul, acompañado por su equipo de defensa, que insistió en que el acusado no tiene antecedentes penales. Por ello, con semblante calmado, Allen asintió a las afirmaciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a las preguntas del magistrado.

Intento de asesinato del presidente

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos es un delito federal grave que conlleva penas de cadena perpetua o incluso pena de muerte. Es uno de los delitos federales más severos en el territorio estadounidense, por lo que se requieren pruebas concretas para poder condenarlo.

Anteriormente, en febrero del 2026, otro individuo llamado Ryan Ruth fue sentenciado a cadena perpetua por un intento previo de asesinato contra el presidente Trump, ocurrido en el 2024 en un campo de golf en Florida, por lo que diversos medios estadounidenses consideran que Cole Tomas Allen podría enfrentar la misma condena.

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Esto se debe a que el presidente Donald Trump compartió en su plataforma digital, Truth Social, algunas imágenes de video de las cámaras de seguridad del recinto, ubicado a un kilómetro de la Casa Blanca, en las que puede verse a Cole corriendo a toda velocidad y a varios miembros del Servicio Secreto desenfundando sus armas y disparando.

Asimismo, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó que Cole Allen portaba un arma larga y cuchillos al ser detenido y aseguró que los agentes “no han dormido en todo el fin de semana” para tratar de esclarecer la cadena de sucesos y los motivos que llevaron al sospechoso a atentar contra el mandatario.

El manifesto de Allen

“Hemos recopilado correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, familiares, amigos y vecinos, con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones al momento de presentar los cargos ante el tribunal”, argumentó el director del FBI, Kash Patel.

Sin embargo, la prueba más incriminatoria contra Cole Tomas Allen es que escribió un manifiesto que envió a toda su familia antes del incidente en la Casa Blanca, donde denunciaba que no podía permitir que “un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes”, en referencia a todas las acusaciones contra el presidente Trump.