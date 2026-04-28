Buscada en 196 países: Ficha roja de Interpol para localizar a la suegra y atacante de Carolina Flores

Durante la mañana de este martes 28 de abril se giró una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra Erika María Herrera, principal sospechosa del asesinato de la exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores, luego de que la Fiscalía General de la República de México solicitara apoyo en este caso.

Según la Interpol, una ficha roja es una solicitud internacional a fuerzas policiales de 196 países para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, con miras a su extradición o acción judicial. Sin embargo, no es una orden de arresto internacional automática, sino una alerta basada en una orden judicial nacional; en este caso, de México.

Ante esta situación, la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja contra Erika María Herrera, señalada como principal sospechosa del asesinato de Carolina Flores Gómez, ocurrido en la Ciudad de México el pasado miércoles 15 de abril, dentro de un departamento en la colonia Polanco, y que quedó grabado.

Esto se debe a que, de acuerdo con el informe pericial, la mexicana de 27 años, que fue coronada como Miss Teen Universe Baja California en diciembre del 2017, recibió doce impactos de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax, todos disparados con un arma calibre nueve milímetros que pertenecía a su suegra, quien actualmente está prófuga.

Posible condena para la suegra de Carolina Flores

El feminicidio de Carolina Flores ha generado indignación luego de que su suegra fuera señalada como presunta responsable de haberle disparado dentro de un departamento ubicado en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que decenas de personas en la Ciudad de México solicitan la captura urgente de Erika María Herrera.

Tras lo ocurrido, Erika María Herrera huyó del lugar y las autoridades giraron una orden de aprehensión en su contra. Por lo tanto, en caso de ser localizada, detenida y posteriormente declarada culpable por un juez, la suegra podría llegar a enfrentar una de las penas más altas contempladas por la legislación penal de la Ciudad de México.

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Conforme a lo expuesto en el artículo 148 del Código Penal de la Ciudad de México, quien cometa feminicidio puede recibir una pena de 35 a 60 años de prisión, debido a que es el asesinato de una mujer motivado por razones de género, lo cual constituye la forma más extrema de violencia machista y lo diferencia del homicidio común en México.

Un feminicidio implica la privación de la vida por superioridad, odio o desprecio hacia las mujeres, a menudo dentro de un contexto de relaciones desiguales de poder. Además, con frecuencia, el perpetrador tuvo una relación sentimental, familiar o de confianza con la víctima, por lo que puede ser cometido por mujeres, no solo por hombres.

El esposo de Carolina Flores: En la mira

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión, además de la orden de aprehensión contra Erika María Herrera, el caso también puso bajo cuestionamiento a Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores e hijo de la mujer señalada como presunta responsable, ya que tardó casi 24 horas en denunciar los hechos.

Esta demora podría tener implicaciones legales bajo la llamada Ley Monse, una reforma que busca sancionar a quienes encubran o ayuden a escapar a personas señaladas por feminicidio, homicidio o transfeminicidio. No obstante, la sentencia final dependerá de lo que determine la autoridad judicial con base en las pruebas y circunstancias.