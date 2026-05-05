“Podría volverse loco”: Juez cuestiona el confinamiento de Cole Allen tras ataque a Trump

Durante la audiencia del lunes 4 de mayo sobre el tiroteo en la Cena de Corresponsales del sábado 25 de abril, un juez calificó de "injustificadas y preocupantes" las condiciones de arresto de Cole Tomas Allen, al mantenerlo en confinamiento intenso, así que su defensa argumentó que el detenido no representa peligro para terceros.

Adicionalmente, los abogados del acusado solicitaron acceso a material religioso y mayor comunicación con familiares, y argumentaron que Allen tampoco representa riesgo de suicidio, por lo que el tribunal espera una respuesta oficial en los próximos días para determinar si el detenido puede trasladarse a un entorno menos restrictivo.

Ante esta situación, los abogados del acusado de intentar asesinar al presidente estadounidense Donald Trump solicitaron al Departamento de Justicia el fin de su confinamiento solitario, denunciaron la falta de acceso a asesoría legal en Washington D. C. y argumentaron que las evaluaciones psicológicas recientes descartan riesgos.

Frente a este escenario, el juez federal del Distrito de Columbia presionó a los funcionarios de la cárcel para que le explicaran por qué el hombre acusado de intentar irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca e intentar matar al mandatario republicano fue puesto bajo vigilancia restrictiva tras su arresto.

El futuro de Cole Tomas Allen

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense Los Ángeles Times, los funcionarios de la cárcel municipal en Washington, D. C, retiraron a Cole Tomas Allen de su estatus de “riesgo de suicidio”, después de que sus abogados se quejaron de que había sido confinado innecesariamente y sometido a registros con desnudez y sujeciones.

Sin embargo, el juez Zia Faruqui expresó su preocupación al asegurar que Cole Tomas Allen pudo haber recibido un trato dispar que violó sus derechos al debido proceso, debido a que la cárcel de Washington D. C. aloja de manera rutinaria a asesinos condenados y a acusados de delitos violentos sin ponerlos en confinamiento de 24 horas.

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“Podría volver loca a una persona estar en esa situación”, afirmó el magistrado Zia, tras escuchar a los abogados de Allen, quienes dijeron que él no mostraba ningún factor de riesgo suicida después de su arresto en la Casa Blanca, a pesar de que un psiquiatra de la cárcel lo evaluó y, en un inicio, concluyó que podría representar un peligro.

Esto se debe a que Allen estaba armado con pistolas y cuchillos cuando atravesó un punto de control de seguridad y apuntó su arma a un agente del Servicio Secreto, quien respondió con cinco disparos. Además, según la secretaria de Justicia, Jeanine Pirro, Cole Tomas disparó un tiro que impactó el chaleco antibalas del oficial de esa agencia.

Riesgo de suicidio

Tras el arresto de Cole Tomas Allen, la fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia dijo que el acusado le confesó a los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que no esperaba sobrevivir al intento de magnicidio, por lo que esa fue la razón del posible riesgo de suicidio del detenido.

Por lo tanto, Cole Tomas Allen está acusado de intento de asesinato del presidente estadounidense Donald Trump y de otros dos cargos relacionados con sus armas de fuego. Dadas las circunstancias, el originario de Torrance, California, enfrenta hasta cadena perpetua si es declarado culpable únicamente del cargo de intento de asesinato.