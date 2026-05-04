Hospitalizado en condición crítica: La infección que sufre el exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani

Durante la mañana de este lunes 4 de mayo, el portavoz del exalcalde de Nueva York, el abogado estadounidense Rudy Giuliani, indicó que el político neoyorquino, de 81 años, se encuentra hospitalizado en Orlando, Florida, en condición crítica, de manera que el republicano requirió ventilación mecánica para asistir su función respiratoria.

"El alcalde Rudy Giuliani se está recuperando", informó su portavoz, Ted Goodman, por medio de un comunicado en la red social X, en el que detalló que el político fue hospitalizado durante la noche del pasado domingo 3 de mayo, ya que sufre una enfermedad obstructiva de las vías respiratorias por haber inhalado polvo tóxico en 2001.

Ted Goodman agregó que la enfermedad obstructiva del abogado neoyorquino fue ocasionada por el atentado del martes 11 de septiembre del 2001, cuando Rudy Giuliani ejercía como alcalde de la ciudad y una serie de cuatro ataques terroristas suicidas de corte yihadista fue cometida en Nueva York por el grupo terrorista Al Qaeda.

Conforme a lo expuesto por el vocero, Rudy Giuliani "permanece en condición crítica", pero "está ganando esta batalla" porque se encuentra estable. "Ahora respira por sí mismo, con toda su familia y su proveedor médico a su lado", explicó el portavoz de quien se desempeñó como el 107.º alcalde de la ciudad de Nueva York de 1994 al 2001.

La infección de Rudy Giuliani

"Rudy Giuliani se está recuperando de una neumonía que lo mantiene hospitalizado. El virus abrumó su cuerpo, lo que requirió ventilación mecánica para mantener un nivel adecuado de oxígeno y estabilizar su estado", añadió el vocero, sobre quien se desempeñó como abogado de Donald Trump tras su derrota en las elecciones del 2020.

La neumonía inflamó los sacos aéreos de ambos pulmones, llenándolos de pus, y hasta el momento se desconoce si la infección fue causada por bacterias, virus u hongos, aunque se sabe que provoca tos con flema, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar, por lo que es potencialmente mortal, especialmente en adultos mayores de 80 años.

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Frente a este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la hospitalización de Giuliani, quien en su juventud fue demócrata, pero se inclinó en 1993 hacia el Partido Republicano, antes de gobernar Nueva York durante 7 años, periodo en el que se centró en promover un regreso a los negocios y las artes en la ciudad.

En su mensaje, el presidente Donald Trump criticó que "los lunáticos de la izquierda radical" (los demócratas en los Estados Unidos) trataran "tan mal" a Giulani y volvió a insistir en el fraude electoral en las elecciones del 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, en el marco de las acusaciones promovidas por el mandatario republicano.

Los últimos meses de Rudy Giuliani

Según la estación de televisión estadounidense ABC, en el transcurso de los últimos meses Giuliani ha estado involucrado en múltiples batallas legales, como la pérdida de la licencia para ejercer como abogado y una declaración de bancarrota, tras ser condenado a pagar US$148 millones por acusar de fraude electoral a trabajadoras electorales.

Adicionalmente, Giuliani fue hospitalizado el martes 30 de septiembre del 2025, luego de un accidente de tráfico que le provocó una fractura de vértebra, lo que ha limitado aún más su aparición en eventos públicos, en los que ha sido llamado frecuentemente para hacer comentarios políticos y apoyar las campañas de candidatos republicanos.