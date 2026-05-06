Con un nuevo logotipo dorado: El aeropuerto de Palm Beach llevará el nombre de Donald Trump

Durante la mañana del miércoles 6 de mayo, el periódico estadounidense The Miami Herald publicó un reporte en el que explica que los comisionados de Palm Beach, una exclusiva ciudad costera de Florida conocida por sus playas y por ser hogar de billonarios, votaron sobre el cambio de nombre del aeropuerto internacional del condado.

Por lo tanto, en honor al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los funcionarios del condado alcanzaron un acuerdo preliminar sobre la marca registrada del mandatario republicano, tras semanas de negociaciones, de manera que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, llevará el nombre del magnate neoyorquino.

Ante esta situación, como homenaje a su padre, el empresario estadounidense Eric Trump presentó en sus redes sociales el nuevo logotipo del aeropuerto del condado de Palm Beach, el cual tiene detalles dorados, el águila americana sobre la bandera de Estados Unidos, cinco estrellas y el nombre del presidente Trump en letras grandes.

“Por primera vez, estoy extremadamente orgulloso de compartir el logotipo oficial del Aeropuerto Internacional Donald J. Trump, en Palm Beach, Florida. ¡No hay persona más merecedora de este increíble honor que nuestro presidente! ¡Felicitaciones, papá! ¡Con ganas de ver vuelos aterrizando en 'DJT' muy pronto!”, agregó Eric Trump en X.

For the first time, I am extremely proud to share the OFFICIAL logo for the Donald J. Trump International Airport in Palm Beach, Florida. There is no person more deserving of this incredible honor than @realDonaldTrump! Congratulations Dad!



Looking forward to seeing flights… pic.twitter.com/QUyPKJYixy — Eric Trump (@EricTrump) May 5, 2026

El acuerdo que generó polémica

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el acuerdo entre las empresas de Donald Trump y el aeropuerto internacional de Palm Beach resulta muy inusual, debido a que otros aeropuertos que llevan el nombre de presidentes estadounidenses no poseen marcas comerciales propiedad de compañías privadas.

Sin embargo, las empresas del presidente Donald Trump y los funcionarios de la ciudad de Palm Beach han argumentado que el acuerdo sobre la marca comercial del mandatario republicano es necesario para proteger al condado de Florida de posibles demandas, y no para obtener un beneficio privado útil para ambas partes del trato.

Lea más: “Nunca quise hacerle daño” - Suegra de Carolina Flores asegura que la pistola “se le disparó sola”

A pesar de eso, el acuerdo firmado por el presidente estadounidense revela que el trato podría abrir la puerta para que las empresas de la familia de Donald Trump se beneficien directamente del cambio de nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el cual es financiado con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos.

Esto se debe a que, de acuerdo con The Miami Herald, el acuerdo no es exclusivo para Palm Beach, ya que, aunque las empresas de Trump acordaron no percibir regalías ni ingresos por la venta de artículos con la marca dentro del aeropuerto, la cláusula deja abierta la posibilidad de vender artículos fuera de sus instalaciones con fines de lucro.

Beneficios comerciales para Trump

Según el abogado especializado en marcas comerciales Josh Gerben, las empresas del presidente estadounidense reservaron el derecho de elaborar una lista de minoristas autorizados, a quienes las tiendas del aeropuerto del condado de Palm Beach deberán comprar toda la mercancía que lleve la marca de la terminal o el nombre de Trump.

“Eso también resulta inusual. Por lo general, un acuerdo de licencia establece que los productos deben cumplir estándares de calidad y no exige que se adquieran necesariamente a un minorista autorizado”, concluyó Gerben, quien mencionó que la entidad que gestiona las marcas del presidente es propiedad de Donald Trump Jr.