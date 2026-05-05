Se queda en EE. UU: Juez que condenó a “El Chapo” Guzmán rechaza su extradición a México

Durante la noche del pasado lunes 4 de mayo, el juez federal de Nueva York, Brian Cogan, quien condenó al mexicano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, rechazó la petición del narcotraficante, de 69 años, de ser extraditado de los Estados Unidos a México, así como otras solicitudes relacionadas con su sentencia.

"Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica. Por lo tanto, todos ellos son desestimados", aseguró Brian Cogan, de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, por medio de un comunicado, después de que “El Chapo” le enviara cinco cartas con distintas peticiones en las últimas dos semanas.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, desde el pasado jueves 23 de abril, el antiguo cabecilla del cartel de Sinaloa le ha enviado cartas manuscritas en inglés a la Corte para el Distrito Este de Nueva York para solicitar su extradición a México, donde presuntamente fue "tratado justamente mientras estaba encarcelado".

"Solicito a los tribunales de distrito que respeten mis derechos a ser devuelto a mi país y que se investiguen los cargos por la violación de mi veredicto, en aras de la equidad de la ley federal", escribió Guzmán Loera en una de sus cartas, las cuales llegaron al tribunal el jueves 30 de abril y se han hecho públicas este lunes 4 de mayo.

Las cartas de “El Chapo”

Por medio de sus cartas, “El Chapo” Guzmán pedía explicaciones sobre el veredicto de su juicio y calificó su sentencia de "injusta", por lo que cuestionó su condena y solicitó su extradición a México para que su familia pudiera visitarlo, debido a que el exnarcotraficante mexicano tiene al menos 10 hijos reconocidos de tres matrimonios distintos.

Sin embargo, el juez federal de los Estados Unidos, Brian Cogan, del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, rechazó las cinco cartas de Joaquín Guzmán Loera, todas escritas a mano y en inglés, por lo que “El Chapo” seguirá en una prisión de máxima seguridad en Colorado, conocida como la "Alcatraz de las Rocallosas".

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Esto se debe a que, en diciembre del 2019, “El Chapo” fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico realizado en los Estados Unidos, así que fue enviado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

Por lo tanto, desde que fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, Guzmán ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación. No obstante, aún no ha logrado avances en ninguno de los casos, por lo que seguirá en la cárcel más segura de América, ya que está diseñada para un aislamiento extremo.

La prisión ADX Florence

Según la cadena de televisión estadounidense Telemundo, ADX Florence es una prisión federal de Estados Unidos, clasificada de máxima seguridad y ubicada en el condado de Fremont, Colorado, por lo que es conocida como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”, denominación atribuida a su administrador, el Departamento de Justicia del país.

La función principal de ADX Florence es la reclusión de presos varones que el sistema federal de prisiones considera de “máxima peligrosidad” y que requieren un control mucho más estricto, por lo que pasan casi 23 horas diarias en confinamiento solitario dentro de sus celdas, construidas enteramente de hormigón, incluida la cama.