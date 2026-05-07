Caso Athena Strand: Pena de muerte para el mensajero que asesinó a una menor de 7 años

Durante la noche del pasado miércoles 6 de mayo, Tanner Horner, exconductor de FedEx, empresa multinacional estadounidense de logística y mensajería, fue condenado a muerte por el asesinato de Athena Strand, una niña de 7 años, después de que le entregó un regalo de Navidad en su vivienda ubicada en Fort Worth, Texas.

El exconductor de FedEx se declaró culpable de matar a la menor en su casa, donde, según declaró Tanner Horner a las autoridades, la atropelló accidentalmente con su furgoneta después de entregarle el regalo de Navidad y posteriormente la estranguló en un ataque de pánico, por lo que ahora enfrenta la pena de muerte por el asesinato.

Athena Strand fue hallada dos días después de que sus padres denunciaron su desaparición y un video tomado desde el interior del camión de reparto muestra que la menor todavía estaba viva y sentada de rodillas detrás del asiento del conductor, por lo que, de acuerdo con el fiscal del condado, James Stainton, Horner está mintiendo.

“Lo único veraz que Tanner Horner le dijo a la policía fue que la había matado. El patrón y la red de mentiras que ha tejido les resultará difícil de seguir. Es mentira tras mentira tras mentira tras mentira”, afirmó el fiscal Stainton, quien aseguró que la versión que el exconductor de FedEx contó a las autoridades es una “mentira absoluta”.

El caso de Athena Strand

“Ella no tenía ninguna lesión cuando Horner la subió al vehículo. Lo primero que Tanner le hace a Athena Strand cuando la toma en brazos y la mete en la camioneta es inclinarse hacia ella y decirle: ‘No grites o te haré daño’. Se lo repite dos veces”, explicó el fiscal James Stainton, tras asegurar al jurado que las pruebas del caso son duras.

“Van a escuchar lo que un hombre de 250 libras puede hacerle a una niña de 70 libras. Y cuando digo que es horrible, lo digo en serio”, agregó Stainton, quien dijo que la menor se resistió al exconductor de FedEx, pero posteriormente se encontró ADN de Tanner Horner “en lugares donde no debería encontrarse ADN en una niña de 7 años”.

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Sin embargo, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, Tanner Horner declaró a las autoridades que estranguló a Athena Strand después de atropellarla accidentalmente con su furgoneta mientras realizaba las entregas, por lo que entró en pánico y decidió meter a la niña de 7 años en el vehículo de carga.

“Horner dijo que no quería que ella le contara a su padre lo que había pasado, por lo que primero intentó romperle el cuello a la niña y, cuando eso no funcionó, la estranguló con las manos en la parte trasera de la furgoneta. Luego llevó a los investigadores al lugar donde había dejado el cuerpo de Athena”, añadió el fiscal del condado.

Piden cadena perpetua

En sus declaraciones iniciales, el abogado de Tanner Horner le dijo a los miembros del jurado que “cuando lo que está lesionado es el cerebro de una persona, no se puede ver”, en referencia a que la madre del exconductor de FedEx bebía alcohol durante el embarazo y que, además de padecer autismo, sufrió diversas enfermedades mentales.

No obstante, a pesar de explicar que el detenido estuvo expuesto a una “cantidad enorme de plomo” a lo largo de su vida y pedir al jurado que lo condenara a cadena perpetua, Taner fue condenado a pena de muerte en Texas, donde la inyección letal es el principal método de ejecución, aunque podrían retomar el pelotón de fusilamiento.