USCIS pausará trámites y afectará a migrantes: ¿Qué pasará con los visados y las Green Cards?

Desde el pasado viernes 1 de mayo, la política migratoria en los Estados Unidos atraviesa un ajuste relevante, con cambios que impactan tanto a quienes ya tienen trámites en proceso como a quienes buscan una visa o una Green Card, un documento oficial que permite a los ciudadanos extranjeros vivir y trabajar indefinidamente en EE. UU.

Ante esta situación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) activó una pausa temporal en la resolución final de algunos beneficios, como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), las renovaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) y los permisos laborales.

Por lo tanto, las nuevas medidas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. forman parte de un proceso de verificación más riguroso implementado a finales de abril por la agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional responsable de administrar el sistema de inmigración legal y naturalización en los Estados Unidos.

Dadas las circunstancias, los cambios recientes dentro del USCIS han generado mucha incertidumbre entre las personas que ya iniciaron algún proceso migratorio en Estados Unidos, debido a que la mayoría de las solicitudes migratorias en curso enfrentan pausas o demoras mientras las autoridades efectúan las revisiones adicionales.

Pausa en procesos migratorios

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, la prolongación de esta pausa en los procesos migratorios no solo retrasa decisiones clave, sino que también genera múltiples efectos colaterales, debido a que los permisos vencen, las solicitudes se congelan y el sistema acumula cada vez más casos sin resolver.

Por ello, el freno impacta directamente en los procedimientos gestionados por el USCIS, generando demoras significativas que alteran los tiempos habituales en las solicitudes de ajuste de estatus migratorio, los permisos vinculados a los trámites de inmigración, las peticiones familiares en curso y los casos humanitarios en revisión.

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Estos retrasos pueden traducirse en la pérdida de empleos, dificultades para renovar documentos oficiales o incluso en la exposición a situaciones migratorias irregulares, las cuales ocurren cuando personas residen en el país sin cumplir las leyes migratorias, a menudo impulsadas por la pobreza, la violencia o la búsqueda de reunificación familiar.

Frente a este escenario, el problema del Servicio de Ciudadanía e Inmigración no solo afecta los procedimientos, normas y jerarquías de esta organización, sino que también perjudica la planificación de vida de miles de personas que dependen de estos procesos para avanzar en proyectos personales, laborales y familiares en los Estados Unidos.

¿A quiénes afectan los cambios del USCIS?

Se prevé que la suspensión administrativa del USCIS afectará principalmente a quienes ya iniciaron trámites migratorios y aguardaban una respuesta definitiva, ya que ahora esos casos permanecerán detenidos mientras las autoridades revisan todos los antecedentes en los sistemas federales, lo que se traduce en demoras adicionales.

Además, esta pausa implica que los procesos que estaban en etapas finales regresen a una fase de verificación, prolongando los tiempos de resolución sin una fecha clara de conclusión, lo que también puede derivar en la repetición de procedimientos ya realizados, incrementar la carga para los solicitantes y retrasar casi todos los beneficios.