Copa de Campeones de la Concacaf 2026: ¿Cuándo es la final y cómo llegan los equipos?

Durante la noche del pasado miércoles 6 de mayo, Toluca derrotó 4-0 al conjunto de Los Ángeles FC para asegurar su pase a la gran final de la Copa de Campeones 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), donde enfrentará a la escuadra de Tigres a partido único en el Estadio Nemesio Diez.

Esta será la primera final completamente mexicana desde la edición del 2021, cuando Monterrey venció al Club América por 1-0. Desde entonces, los clubes mexicanos han enfrentado a equipos estadounidenses en tres finales y a un equipo canadiense en la más reciente, donde Cruz Azul venció 5-0 a Vancouver en la Ciudad de México.

Frente a este escenario, el ganador de la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 clasificará a la Copa Mundial de Clubes 2029 de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y a la Copa Intercontinental del 2026, torneo compuesto por los seis equipos que ganaron los campeonatos continentales de cada confederación.

Los equipos mexicanos se enfrentarán a partido único de 90 minutos. Sin embargo, si no hay ganador en el tiempo regular, se jugarán tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir el empate, el ganador se definirá mediante la tanda de penaltis, algo que no ocurre en una final de la Copa de Campeones de Concacaf desde 2018.

La quinta final para ambos

La final que se disputará el próximo sábado 30 de mayo del 2026 en el Estadio Nemesio Diez, de Toluca de Lerdo, será la quinta de Tigres UANL en toda la historia de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo en el que el club suma tres subcampeonatos y un título, conseguido en la edición del 2020, cuando derrotó a Los Ángeles FC.

Por su parte, Toluca también disputará su quinta final en la historia de la competencia, en la que ha conseguido tres subcampeonatos —al igual que Tigres— y un título, obtenido en la edición del 2003 ante la escuadra de Monarcas Morelia, equipo que, tras desaparecer en junio del 2020, renació en enero del 2026 como Atlético Morelia.

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Así llega el Toluca

Tigres será el primer rival mexicano de Toluca en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, debido a que los Diablos Rojos vencieron a San Diego FC en los octavos de final, a Los Ángeles Galaxy en los cuartos de final y a Los Ángeles FC en las semifinales, por lo que sus tres contrincantes en el torneo han sido originarios de California.

En lo que va del torneo, el Toluca ha ganado cuatro compromisos y perdido dos: la ida de los octavos de final ante San Diego FC por 3-2 y el partido de ida de las semifinales contra Los Ángeles FC por 2-1, de manera que los dirigidos por el argentino Antonio Mohamed esperan llegar con el ritmo suficiente para conseguir el trofeo.

Así llega Tigres

Al igual que el Toluca, los Tigres solamente ha enfrentado a equipos estadounidenses en lo que va de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026: A Cincinnati en los octavos de final, a Seattle Sounders en los cuartos de final y a Nashville SC en las semifinales. Sin embargo, los felinos sufrieron más que los Diablos para llegar a la final.

En los octavos de final, Tigres tuvo que remontar un 3-0 para superar a Cincinnati. Posteriormente, y tras caer 3-1 en la ciudad de Seattle, los felinos avanzaron a las semifinales por la regla de goles marcados de visita. Por último, en la que fue su llave más sencilla, los dirigidos por Guido Pizarro derrotaron a Nashville por 2-0 en el global.