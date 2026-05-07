“Yo tampoco los pagaría”: Trump critica los precios de boletos para la Copa Mundial del 2026

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“Yo tampoco los pagaría”: Trump critica los precios de boletos para la Copa Mundial del 2026

Las entradas para el Mundial del 2026 son hasta siete veces más caras que las de la Copa del Mundo 2022, celebrada en Catar, donde hubo descuentos infantiles.

Emilio Dávila

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Donald Trump Copa Mundial de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA del 2026 en Washington D. C. (Foto Prensa Libre: EFE)

Durante una breve entrevista telefónica con el periódico conservador estadounidense The New York Post, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confesó que él tampoco pagaría el precio de los “caros boletos” para la Copa Mundial del 2026, que comenzará el próximo jueves 11 de junio en el territorio de México, Canadá y EE. UU.

Esto se debe a que el mandatario republicano de 79 años reaccionó con mucha sorpresa cuando le dieron a conocer los precios de los boletos para el partido inaugural de la selección estadounidense contra el combinado de Paraguay el próximo viernes 12 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California, a partir de US$1 mil (Q7 mil 648).

“No conocía esa cifra. Definitivamente me gustaría estar ahí, pero tampoco lo pagaría, si le soy muy honesto”, respondió el magnate neoyorquino, quien expresó inquietud por la asequibilidad del evento para sus votantes, debido a que, en algunos casos de reventa, los precios de la final alcanzan los US$2 millones (Q15 millones 297 mil 392).

“Si la gente de Queens y Brooklyn, en Nueva York, o toda la gente que ama al presidente Donald Trump no puede ir a los partidos, estaría muy decepcionado. Me gustaría que la gente que me votó pueda ir al menos a un encuentro”, añadió el presidente estadounidense, quien sugirió abiertamente que estudiará el asunto con las autoridades.

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Los precios para el Mundial

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, los elevados precios de las entradas de reventa en el territorio de Estados Unidos siguen causando polémica, aunque la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha insistido en la ley del mercado dinámico, que permite a los usuarios ajustar su petición económica a la demanda.

Los precios de las entradas para la Copa del Mundo 2026 son muy altos y dinámicos, debido a que la legalidad de la reventa en los estadios de Estados Unidos provocó que los boletos para los partidos en Norteamérica alcancen valores inéditamente altos, siempre que haya alguien dispuesto a pagarlos para disfrutar un juego del Mundial.

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Sin embargo, de acuerdo con ESPN, el principal conglomerado de medios deportivos a nivel mundial, esas cifras tan altas no necesariamente reflejan el precio real de venta, ya que, en muchos casos, son una referencia inicial dentro del mercado dinámico de la reventa y pueden ajustarse en función del interés de todos los compradores.

“Tenemos que observar el mercado. Estamos en el mercado del entretenimiento más desarrollado del mundo. Por eso tenemos que aplicar precios de mercado”, argumentó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien mencionó que los precios se disparan no solo para la final de la Copa Mundial, sino también para partidos de menor atractivo.

Indignación de los aficionados

Frente a este escenario, la red de aficionados Football Supporters Europe, formalmente establecida como una asociación que afirma tener miembros en 48 países europeos, se ha mostrado “asombrada” por la estrategia de precios “extorsiva” de la FIFA y ha pedido que se detenga inmediatamente la venta de entradas para todos los encuentros.

Asimismo, la Embajada de Aficionados de Inglaterra de la Asociación de Aficionados del Futbol afirmó que era una “bofetada” para los aficionados, debido a que las entradas para el evento de la FIFA son hasta siete veces más caras que las de la Copa Mundial del 2022, celebrada en el territorio de Catar, donde hubo descuentos infantiles.

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

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