Estrecho de Ormuz: Xi Jinping anuncia que un petrolero de China fue atacado por primera vez

Durante la mañana de este viernes 8 de mayo, y por primera vez en lo que va del conflicto en Medio Oriente, un ataque en el estrecho de Ormuz afectó a ciudadanos chinos, luego de que un buque cisterna con tripulación china fue atacado en la ruta que proporciona el único paso marítimo del golfo Pérsico hacia el océano abierto.

Frente a este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín confirmó el incidente en uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica de todo el mundo y expresó su preocupación por la seguridad de todas las embarcaciones civiles, en un entorno cada vez más tenso tras los enfrentamientos en Medio Oriente.

Conforme a lo expuesto por la Deutsche Welle, una emisora internacional de Alemania, el ataque a un buque con ciudadanos chinos es muy relevante, debido a que China depende del estrecho de Ormuz para importar más de la mitad de su petróleo crudo por mar, de manera que esta situación eleva el impacto del conflicto a escala global.

Dadas las circunstancias, la implicación directa de los chinos aumenta los riesgos para la seguridad energética internacional y podría redefinir el papel de China en la diplomacia de la región, donde ha impulsado un alto al fuego integral para detener conflictos actuales y evitar la escalada entre la República de Irán, Israel y Estados Unidos.

Aumenta el alcance del ataque

De acuerdo con el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín, Lin Jian, hasta el momento no se han registrado víctimas entre los ciudadanos chinos tras el ataque al buque en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el presidente de China, Xi Jinping, manifestó su preocupación por los numerosos petroleros y tripulantes afectados.

Por su parte, según la empresa estadounidense de asesoría financiera Bloomberg, el hecho de que el buque atacado fuera de propiedad y tripulación china incrementa el alcance simbólico y político del ataque en el estrecho de Ormuz, donde Pekín había exigido la restauración del libre tránsito para civiles y la protección de las tripulaciones.

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A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó que Pekín incrementará sus esfuerzos para contribuir a una solución pacífica en Medio Oriente y consideró “inaceptable” la reanudación de los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, donde su país ha desempeñado un papel clave en la restauración de la tranquilidad.

Wang también subrayó la preocupación de Pekín por las amenazas a su seguridad energética y por el objetivo de Xi Jinping de preservar la estabilidad geopolítica, debido a que China se posiciona como una fuerza y un polo de crecimiento predecible frente a la inestabilidad global, impulsada por la búsqueda de liderar un mundo multipolar.

La relación entre China e Irán

Tomando en cuenta que el ataque en la ruta marítima ocurrió dos días después de la reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de China e Irán, en la que se discutieron medidas para reabrir la navegación por el estrecho de Ormuz, surgió un clima de tensión entre ambas naciones, lo que debilitó el respaldo chino a los iraníes.

Mientras tanto, el aumento de incidentes en el estrecho de Ormuz ha dejado completamente inmovilizados a numerosos buques y petroleros en la ruta marítima, de manera que los países de Medio Oriente buscan cooperación internacional para evitar un mayor deterioro de la seguridad y la estabilidad global, afectadas por la guerra.