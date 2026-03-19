Internacional
Por qué el FBI abrió una investigación contra exfuncionario que renunció por la guerra de Irán
El FBI habría abierto una investigación contra el exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de EE. UU. luego de presentar su dimisión.
El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su dimisión el pasado 17 de marzo. (Foto Prensa Libre: X/@joekent16jan19)
El pasado 18 de marzo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación contra Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de EE. UU., luego de que presentara su renuncia por estar en desacuerdo con el conflicto con Irán.
De acuerdo con medios de EE. UU. que citaron fuentes conocedoras del caso, Kent habría sido investigado incluso antes de que presentara su dimisión esta semana y estaría señalado de filtrar información confidencial.
La investigación contra el exdirector ha generado un debate sobre la actuación de las entidades de investigación en contextos políticos, ya que se ha señalado al Departamento de Estado y a otras entidades estadounidenses de investigar a funcionarios que podrían estar en desacuerdo con las políticas del presidente Donald Trump.
Kent mostró su desacuerdo con la política de la Casa Blanca en el conflicto con Irán en una carta que compartió en sus redes sociales.
Además, su salida se produjo en medio de numerosas críticas, en las que se le calificaba de funcionario “desleal” y “poco fiable”. Incluso el presidente Donald Trump, tras recibir su carta de dimisión, lo calificó de “débil”.
En su carta, Kent afirmó que Irán “no representaba realmente una amenaza inminente para los Estados Unidos”, y señaló a Israel de presionar para impulsar conflictos militares en ese país de Oriente Medio.
Kent, quien ha sido una voz crítica de la guerra, reiteró en recientes declaraciones públicas su respaldo a políticas anteriores de la Administración Trump, aunque mantuvo sus cuestionamientos a la actual estrategia frente a Irán, en un episodio que refleja tensiones internas en el oficialismo.
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