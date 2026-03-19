Por qué el FBI abrió una investigación contra exfuncionario que renunció por la guerra de Irán

El pasado 18 de marzo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación contra Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de EE. UU., luego de que presentara su renuncia por estar en desacuerdo con el conflicto con Irán.

De acuerdo con medios de EE. UU. que citaron fuentes conocedoras del caso, Kent habría sido investigado incluso antes de que presentara su dimisión esta semana y estaría señalado de filtrar información confidencial.

La investigación contra el exdirector ha generado un debate sobre la actuación de las entidades de investigación en contextos políticos, ya que se ha señalado al Departamento de Estado y a otras entidades estadounidenses de investigar a funcionarios que podrían estar en desacuerdo con las políticas del presidente Donald Trump.

Kent mostró su desacuerdo con la política de la Casa Blanca en el conflicto con Irán en una carta que compartió en sus redes sociales.

Además, su salida se produjo en medio de numerosas críticas, en las que se le calificaba de funcionario “desleal” y “poco fiable”. Incluso el presidente Donald Trump, tras recibir su carta de dimisión, lo calificó de “débil”.

BREAKING: The FBI is investigating former National Counterterrorism Center Director Joe Kent over alleged classified information leaks, with the probe predating his resignation, according to sources.



Kent stepped down Tuesday, citing opposition to the U.S. war against Iran. pic.twitter.com/ByabIlt0Zf — Fox News (@FoxNews) March 19, 2026

En su carta, Kent afirmó que Irán “no representaba realmente una amenaza inminente para los Estados Unidos”, y señaló a Israel de presionar para impulsar conflictos militares en ese país de Oriente Medio.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Kent, quien ha sido una voz crítica de la guerra, reiteró en recientes declaraciones públicas su respaldo a políticas anteriores de la Administración Trump, aunque mantuvo sus cuestionamientos a la actual estrategia frente a Irán, en un episodio que refleja tensiones internas en el oficialismo.

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