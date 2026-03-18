“No puedo”: la carta con la que el director del Centro Nacional contra el Terrorismo de EE. UU., presentó su dimisión

Mediante una carta, el pasado 17 de marzo Joe Kent, director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, presentó su dimisión ante el presidente Donald Trump.

En el escrito, publicado en las redes sociales del funcionario, Kent expresaba su rechazo a la guerra que EE. UU. libra con Irán desde el pasado 28 de febrero, al señalar que ese país de Medio Oriente "no representaba ninguna amenaza inminente".

"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió Kent.

El veterano del Ejército estadounidense recordó una campaña de Trump en la que "anteponía a EE. UU. primero", y afirmó que los conflictos en Medio Oriente son "una trampa" que cuestan la vida de los soldados del país.

"Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo", afirmó el funcionario.

Kent también habría acusado a funcionarios de Israel de haber impulsado, presuntamente, una campaña de desinformación para fomentar el conflicto en Irán.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Ese mismo 17 de marzo, el presidente Donald Trump reaccionó a la carta del funcionario, a quien calificó de "débil".

"No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración, me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza", dijo Trump en una conferencia en el Despacho Oval.

A su vez, Trump insistió en el riesgo que supone Irán para los estadounidenses, motivo por el cual justificó su despliegue militar.

"Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que era Irán. La pregunta es si querían o no hacer algo al respecto", señaló el mandatario.

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