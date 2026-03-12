“No estoy interesado”: Por qué Trump mostró poca importancia al premio Nobel de la Paz en medio de la guerra con Irán

El presidente Donald Trump dijo este 12 de marzo que “no está interesado” en ganar el Premio Nobel de la Paz, en medio de la guerra con Irán, que hoy cumple 13 días de haber comenzado.

Fue durante una breve entrevista telefónica con el medio The New York Examiner cuando Trump dijo que “no tenía idea” de si sus ofensivas militares en Irán afectarán sus aspiraciones de obtener el galardón este año.

“Realmente no lo sé, y la verdad no estoy interesado en eso”, dijo Donald Trump vía telefónica.

En la entrevista, Trump también negó que el tema del Premio Nobel de la Paz haya sido un asunto que haya discutido con líderes internacionales recientemente.

Las declaraciones del mandatario se dan en medio del conflicto entre EE. UU. e Irán y luego de que, anteriormente, Trump afirmara ser merecedor del premio al asegurar que había puesto fin a al menos ocho conflictos internacionales.

Sin embargo, varios medios afirman que esta nueva ofensiva militar contra Irán podría alejar a Trump de sus aspiraciones de obtener el Premio Nobel de la Paz.

Esto ocurre después de que medios como The New York Times afirmaran que EE. UU. habría sido el principal responsable de bombardear una escuela en Minab, al sur de Irán, donde fallecieron 180 personas.

Trump ha negado que EE. UU. haya sido responsable del ataque a la escuela en Irán y afirmó que acatará lo que determinen las investigaciones sobre el caso.

