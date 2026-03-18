¿Reincorporar a más de mil empleados? Juez ordena a Donald Trump reabrir la Voz de América

Durante la noche del pasado martes 17 de marzo, un juez federal ordenó a la Administración del presidente estadounidense Donald Trump restablecer las operaciones de la Voz de América (VOA) y reincorporar a 1 mil 42 de los 1 mil 147 empleados que habían sido puestos en licencia administrativa tras el cierre de la emisora un año antes.

Ante esta situación, el juez del Tribunal de Distrito, Royce C. Lamberth, dio a la Agencia de Medios Globales un plazo de una semana para presentar un plan que permita poner de nuevo al aire la VOA, que había estado operando con personal mínimo desde que Donald Trump emitió una orden para reducir drásticamente su funcionamiento.

Asimismo, Royce Lamberth señaló que Kari Lake, designada por el mandatario republicano para dirigir la agencia federal que supervisa la Voz de América, carecía de la confirmación del Senado estadounidense y, por lo tanto, de autoridad legal para tomar las medidas que llevaron a la paralización de gran parte de la emisora internacional.

Por ello, en su fallo, el juez Lamberth revocó las decisiones del gobierno que redujeron a la VOA al “mínimo legal” exigido por el Congreso estadounidense y calificó las acciones del Gobierno como “arbitrarias y caprichosas”, al sostener que no se respetaron las leyes que establecen qué idiomas y regiones debe cubrir la Voz de América.

¿Qué es la Voz de América?

La Voz de América, o como se le conoce en EE. UU, la Voz de los Estados Unidos de América, fue la emisora internacional más grande y antigua financiada por el gobierno federal estadounidense, debido a que producía contenido digital, de televisión y de radio en 47 idiomas que distribuía a estaciones afiliadas de casi todo el mundo.

Frente a este escenario, la orden del juez del Tribunal de Distrito, Royce C. Lamberth, también implica que los empleados que estuvieron más de un año fuera de sus funciones podrán volver a sus actividades habituales, por lo que la reincorporación del personal de la Voz de América revierte el cierre decretado por el presidente Trump.

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Hace casi un año, el domingo 16 de marzo del 2025, el presidente estadounidense Donald Trump decidió desmantelar la Voz de América y el resto de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM, por sus siglas en inglés), por lo que la VOA, una emisora de gran prestigio mundial, ha permanecido inactiva desde entonces.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense CNN, el sitio web de la VOA está congelado en el tiempo, debido a que se encuentra sin actualizaciones desde el sábado 15 de marzo del 2025; sin embargo, ahora, por orden judicial, la Voz de América debe restablecer sus reportajes y programación para el próximo 25 de marzo.

Victoria para la VOA

Conforme a lo expuesto por Steve Herman, quien trabajó para la VOA y actualmente es director de un centro de periodismo en la Universidad de Mississippi, los fallos judiciales representan “una derrota legal contundente para los secuaces del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)”, el cual estuvo dirigido por Elon Musk.

“Es casi seguro que se desatará una batalla sobre si se respetará la independencia editorial, que prohíbe la manipulación partidista del periodismo de la Voz de América”, concluyó Steve Herman, quien cree que los aliados republicanos del presidente de EE. UU. intentarán transformar a la VOA en una plataforma abierta pro-Donald Trump.