¿Irán jugará la Copa Mundial del 2026 en México? Sheinbaum ve factible recibir al seleccionado iraní

Durante la noche del pasado lunes 16 de marzo, la Embajada de Irán en México compartió un comunicado emitido por el presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, sobre el futuro de, seleccionado persa, a tan solo 85 días de que comience oficialmente la Copa Mundial 2026, que se llevará a cabo en territorio norteamericano.

Conforme a lo expuesto por Mehdi Taj, cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que no podía garantizar la seguridad de la selección de Irán, la Federación Iraní de Futbol decidió que la selección persa "definitivamente no viajará" al territorio de los Estados Unidos, a pesar de que allí disputará sus primeros partidos.

"Estamos negociando con la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación) para que todos los partidos de Irán en la Copa Mundial del 2026 se puedan celebrar en suelo mexicano", agregó el iraní, quien aseguró que su selección no enfrentará a Nueva Zelanda ni a Bélgica en Los Ángeles, California, ni a Egipto en la ciudad de Seattle.

Ante esta situación, debido a que Estados Unidos e Irán se encuentran en guerra desde el pasado sábado 28 de febrero, la selección iraní busca la manera de poder competir en la Copa del Mundo lejos de territorio estadounidense, ya que clasificó al torneo tras finalizar en la primera posición de su grupo en las eliminatorias asiáticas.

México ve factible recibir a Irán

Frente a este escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes 17 de marzo que su nación está dispuesta a albergar todos los partidos de Irán en la Copa Mundial del 2026, ante las dificultades del equipo persa para jugar en el territorio de los Estados Unidos, donde debería disputar sus primeros tres compromisos.

De acuerdo con la mandataria mexicana, esta es una posibilidad que la FIFA está analizando actualmente y, por ende, la considera "muy factible". Sin embargo, la presidenta Sheinbaum subrayó que la decisión dependerá del organismo rector del futbol internacional, por lo que no quedará en sus manos ni en las de Donald Trump.

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"Lo están viendo con la FIFA. Sí, es factible, porque los iraníes iban a ir a los Estados Unidos; sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, donde mencionó que la selección de Irán podría jugar en Monterrey o en Guadalajara.

Según Sheinbaum, la Federación de Futbol de Irán ya inició las negociaciones para poder trasladar a territorio mexicano los partidos del grupo G del campeonato mundial, debido a problemas con la emisión de los visados y el apoyo logístico por parte del Gobierno estadounidense, lo que también afectará a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

FIFA tendrá la última palabra

"México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría", afirmó Sheinbaum, tras mencionar que las autoridades deportivas de Irán han solicitado la intervención para garantizar su participación en la Copa del Mundo y propusieron Monterrey como sede alternativa.

No obstante, si la FIFA rechaza la petición, Irán podría solicitar disputar sus primeros partidos de la fase de grupos en territorio canadiense, ya que la Federación Iraní de Futbol aseguró que no jugará ningún compromiso en suelo estadounidense, a pesar de que el presidente Trump declaró que el cuadro persa era bienvenido para el Mundial.