Desde hace décadas, cada 17 de marzo las ciudades de los Estados Unidos y del mundo se pintan de verde porque miles de personas celebran el Día de San Patricio, una fiesta que mezcla historia religiosa, identidad cultural y tradición inmigrante. Sin embargo, actualmente muchos lo asocian con desfiles gigantes, música y cerveza irlandesa.

Lo que comenzó hace cientos de años como una conmemoración cristiana en Irlanda se transformó en una celebración global de la cultura irlandesa. Por ello, en el territorio de Estados Unidos, donde viven millones de irlandeses, el Día de San Patricio se ha convertido en un símbolo de comunidad, memoria histórica y orgullo cultural.

Ante esta situación, cada 17 de marzo los irlandeses de todo el mundo celebran la fiesta de su patrón, que tiene su origen en la fecha de fallecimiento de San Patricio y que, con el paso de los años, se ha convertido en una celebración internacional con desfiles, música, bailes y mucho verde, por lo que las ciudades se tiñen de ese color.

Además, el Día de San Patricio se ha vuelto sinónimo de la cerveza irlandesa, reconocida mundialmente por sus estilos oscuros y tostados. Por lo tanto, la famosa Guinness, de tipo stout, es su máximo exponente desde diciembre de 1759, hace 267 años, y se caracteriza por su espuma cremosa, gracias al nitrógeno, y notas de café con chocolate.

¿Por qué se celebra el Día de San Patricio el 17 de marzo?

El Día de San Patricio se celebra cada año el 17 de marzo, fecha que marca tradicionalmente la muerte del patrón de Irlanda, en el año 493. Frente a este escenario, la festividad nació como un día religioso dedicado al santo que ayudó a difundir el cristianismo en todo el territorio, pero él no era irlandés y el verde tampoco era su color.

Conforme a lo expuesto por The Irish Times, el diario de referencia más influyente de Irlanda, San Patricio fue un misionero y predicador que vivió en el siglo V. No obstante, su figura pasó a la posteridad porque introdujo el catolicismo en Irlanda y usó el trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad, por lo que se le asocia con la planta.

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A pesar de ello, el origen de la celebración de San Patricio se remonta a 1931, más de mil años después de su fallecimiento, con el objetivo de conmemorar la fundación de la República de Irlanda. Dadas las circunstancias, en un país donde la leyenda es arte, la popularidad de la fiesta trascendió fronteras y ahora sitúa en el foco a los irlandeses.

Con el paso del tiempo, la festividad evolucionó más allá de lo religioso y hoy se reconoce como un homenaje a la cultura irlandesa, con música, comida y reuniones comunitarias. A su vez, en Estados Unidos, ciudades con fuerte presencia irlandesa, como Boston, Nueva York y Chicago, organizan los desfiles más grandes del mundo.

¿San Patricio era irlandés y su color era el verde?

De acuerdo con The Irish Times, el nombre real de San Patricio era Maewyn Succat, un misionero que nació en Gales, de padres escoceses, y que decidió cambiarse el nombre por Patricius cuando se volvió sacerdote, unos meses antes de instalarse en Irlanda para difundir el cristianismo, predicar y bautizar a los habitantes de Dublín.

La historia menciona que, aunque en sus inicios el azul se asociaba directamente con San Patricio, el verde se impuso con el tiempo. Esto se debe a que es el color del movimiento independentista de Irlanda y el que se asocia a la República, así como al símbolo del trébol de tres hojas, en referencia a la Santísima Trinidad del cristianismo.