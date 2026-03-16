Mejor actor de reparto en los Óscar: ¿Por qué Sean Penn decidió ausentarse de la ceremonia?

Durante la noche del pasado domingo 15 de marzo, el productor y director de cine estadounidense Sean Penn, de 65 años, ganó el premio Óscar al mejor actor de reparto por su interpretación del coronel Steven J. Lockjaw, un oficial militar corrupto que persigue a un grupo revolucionario francés en la película “Una batalla tras otra”.

Sin embargo, aunque el guionista y escritor nacido en la ciudad de Santa Mónica, California, ha construido una de las carreras más condecoradas de la actuación contemporánea y ha sumado otro premio a su lista, decidió ausentarse de la ceremonia, por lo que el actor estadounidense Kieran Culkin aceptó el galardón en su honor.

“No pudo estar aquí esta noche, o no quiso”, comentó Culkin después de anunciar a Penn como ganador del Premio de la Academia al mejor actor de reparto por su actuación en el largometraje, donde ofreció una “interpretación imponente de un curtido operador de poder que navega las lealtades cambiantes y las batallas ideológicas”.

Ante esta situación, Sean Penn fue uno de los grandes ausentes de la noche, principalmente porque decenas de personas quedaron maravilladas con su actuación, que combina la intensidad característica del actor con momentos de contención y se convierte en una de las más destacadas dentro del talentoso elenco del drama político.

¿Por qué Sean Penn no recogió su premio Óscar?

Conforme a lo publicado por el periódico estadounidense The New York Times, Sean Penn se ausentó de la ceremonia de los premios Óscar y viajó a Europa, donde presuntamente visitará Ucrania y se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dado que el actor también tiene un papel importante como activista político.

El representante de Sean Penn rechazó hacer comentarios y, según dos personas que hablaron en condición de anonimato con The New York Times, por no estar autorizadas a comentar el asunto, el plan del productor y director de cine era llegar a la ciudad de Kiev, aunque no se especificó qué haría allí ni a qué otro lugar concreto viajaría.

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Esto se debe a que, desde el 2022, Sean Penn se ha pronunciado públicamente a favor de la defensa de Ucrania frente a la invasión rusa ordenada por el presidente Vladímir Putin. Por ello, para el actor, si el Gobierno ucraniano lucha solo contra el país más extenso del mundo, “la esencia de los Estados Unidos estará completamente perdida”.

Es por esa razón que Penn llegó a entregarle al presidente Zelenski uno de sus premios Óscar, dejándolo en Kiev hasta que Ucrania salga victoriosa: “Esto es tuyo. Es tan solo una tontería simbólica. Saber que esto está contigo me hace sentir mejor y me da fuerza para luchar. Cuando ganes, puedes traerlo de vuelta a California”, añadió el actor.

Sean Penn y los premios Óscar

Esta fue la tercera victoria de Sean Penn en los Óscar, tras haber sido nominado un total de seis veces. No obstante, en esta ocasión derrotó a los otros aspirantes (Stellan Skarsgård, Delroy Lindo, Benicio del Toro y Jacob Elordi), debido a que desde que comenzó la temporada de premios en EE. UU. era el gran favorito para llevarse el galardón.

El actor estadounidense de 65 años había ganado previamente dos Premios de la Academia al mejor actor: por el drama criminal de Clint Eastwood del 2003 “Mystic River” (“Río místico”) y por encarnar al político de San Francisco y pionero de los derechos LGBTQ+, Harvey Milk, en el largometraje biográfico de Gus Van Sant del 2008 “Milk”.