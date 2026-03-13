¿Herido y desfigurado? La razón por la que Israel sugiere que Jameneí no puede mostrarse en Irán

Durante la mañana de este viernes 13 de marzo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió en su primera rueda de prensa desde el inicio de la ofensiva conjunta con los Estados Unidos que su país seguirá atacando a Irán, cuyo nuevo líder supremo, Mojtabá Jameneí, presuntamente no puede mostrar su rostro en público.

“Ya está eliminado el viejo tirano (Alí Jameneí), y el nuevo títere de la Guardia Revolucionaria (Mojtabá Jameneí) no puede mostrar su rostro en público”, afirmó Netanyahu en referencia al recién nombrado líder supremo de Irán, conocido por ser clérigo chiita y político iraní antes de suceder a su padre, quien fue asesinado por EE. UU. e Israel.

“Hemos cumplido con todos nuestros objetivos, más de lo esperado, y seguiremos haciéndolo”, añadió el primer ministro israelí, quien también celebró lo que calificó como “días históricos” y afirmó que la operación de Israel contra el país persa “continuará” en los próximos días, hasta que el territorio iraní esté controlado por Occidente.

Sin embargo, Netanyahu expresó que, incluso si el régimen de los ayatolás no cayera como resultado de todos los ataques israelíes y estadounidenses, sería “mucho más débil”, lo que evidenciaría lo que ya describe como un Irán “diferente” que, según el primer ministro israelí, “ya no supone la misma amenaza” para Israel o Estados Unidos.

Israel y EE. UU. seguirán atacando a Irán

Asimismo, el primer ministro israelí aprovechó la ocasión para dirigirse nuevamente a los civiles iraníes, a quienes expresó su “apoyo” y afirmó que “se acerca el momento en que podrán emprender un nuevo camino hacia la libertad”, con o sin Jameneí como su líder supremo, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lo aprueba.

“Los apoyamos, los ayudamos, pero al final la caída del régimen de los ayatolás depende de todos ustedes; creo que está en sus manos ahora mismo”, advirtió Benjamín Netanyahu, en referencia a una de las máximas autoridades religiosas del clero chií duodecimano, principalmente en Irán e Irak, cuyo significado es “señal de Dios” en árabe.

Lea más: ¿Atentado terrorista con explosivos? El tirador que atacó la sinagoga más grande de Míchigan

Por otro lado, el primer ministro israelí afirmó públicamente haber advertido al Gobierno del Líbano de que juega “con muchísimo fuego” si permite que Hizbulá, un partido político y grupo paramilitar musulmán chií libanés, siga actuando en todo su territorio, y añadió que, de ser así, el Ejército de Israel se encargará de desmantelarlo.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, las declaraciones de Netanyahu se producen tras ataques del grupo armado, que disparó misiles contra territorio israelí, sin que el Ejército advirtiera previamente a la población sobre la magnitud de los ataques, lo que despertó críticas y llevado al jefe del Estado israelí a disculparse.

El grupo Hizbulá

“Le hemos impuesto un precio alto a Hizbulá, y es mejor que el Gobierno del Líbano nos preceda y participe en este proceso. Si no lo hace, no tendremos más remedio que hacerlo a nuestra manera”, afirmó Netanyahu, tras informar de que 12 personas murieron en un ataque israelí contra Beirut, el peor en la capital libanesa desde febrero.

A su vez, esta acción de Israel coincidió con los intensos bombardeos en el suburbio capitalino de Dahye, una zona densamente poblada al sur de Beirut, en el Líbano, que se ha convertido en una de las más castigadas por toda la ofensiva aérea, la cual ha causado ya al menos 634 muertos, 1 mil 586 heridos y más de 800 mil desplazados.