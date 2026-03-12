¿Atentado terrorista con explosivos? El tirador que atacó la sinagoga más grande de Míchigan

Durante la mañana de este jueves 12 de marzo, la policía estatal de Míchigan anunció que un hombre armado había estrellado su camioneta contra el recinto de Temple Israel, la sinagoga más grande del estado, unos minutos antes de empezar un tiroteo con los agentes de seguridad presentes, quienes posteriormente abatieron al atacante.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense ABC7, luego de que la policía estatal de Míchigan decretó el confinamiento en un radio de un kilómetro alrededor de la sinagoga en la ciudad de West Bloomfield, uno de los agentes resultó herido y fue trasladado al hospital cercano, aunque las heridas no fueron de gravedad.

De acuerdo con el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, el sospechoso “aparentemente embistió su carro” contra el edificio de la sinagoga, que cuenta con más de 12 mil miembros, por lo que es una de las más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, luego confirmó que ningún ciudadano murió ni resultó herido.

A pesar de eso, el canal de televisión norteamericano CNN informó que, tras abatir al tirador, los oficiales se percataron de que el atacante cargaba varios explosivos en el asiento trasero de su camioneta. Por lo tanto, el ataque en la sinagoga actualmente se considera como un atentado terrorista contra la comunidad judía en Estados Unidos.

Terrorismo por la guerra de Irán

Ante esta situación, el shérif del condado de Oakland, en Míchigan, Michael Bouchard, dijo en una conferencia de prensa que la seguridad de la sinagoga judía más grande del estado se había reforzado tras el inicio de la guerra con Irán, el pasado sábado 28 de febrero, ante la posibilidad de ataques terroristas conta los judíos en la nación.

“La comunidad judía debería poder vivir y practicar su fe en paz”, agregó la gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, quien emitió un comunicado digital en el que calificó el ataque en la sinagoga como “desgarrador”, principalmente porque el conflicto en Medio Oriente está empezando a afectar directamente a la población.

Lea más: ¿Quiénes pagarán el precio? Los efectos económicos de la guerra en el Medio Oriente

Frente a este escenario, el shérif Bouchard contó a las autoridades de Míchigan que, por “un exceso de cautela”, la policía estatal reforzará la seguridad de todas las sinagogas o centros de reunión de la comunidad judía en el estado, por lo que la gobernadora Whitmer instó a los demás líderes a tomar medidas similares en todo el país.

“Todo lo que se suponía que tenía que pasar pasó. La seguridad hizo su trabajo y luego los equipos de respuesta a emergencias hicieron el suyo”, agregó el director del FBI, quien considera que aún es muy pronto para señalar los posibles motivos del ataque o para identificarlo como terrorismo, a pesar de lo que dicen los medios en EE. UU.

Cautela en Estados Unidos

En la Ciudad de Nueva York, la policía estatal informó que sigue de cerca lo ocurrido en Míchigan y que, “por precaución y dado el ambiente general de amenaza intensificada”, las autoridades desplegarán patrullas de alta visibilidad en todas las instituciones culturales y religiosas vinculadas con la comunidad judía de dicho estado.

Dadas las circunstancias y a pesar de las especulaciones, ninguna autoridad oficial o federal ha vinculado este suceso con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. A pesar de eso, el director del FBI decidió elevar la alerta terrorista en todo el territorio estadounidense por posibles atentados en represalia por lo sucedido en Teherán.