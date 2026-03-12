“Vengaremos toda la sangre”: ¿Qué dijo Mojtabá Jameneí en su primer mensaje como líder de Irán?

Durante la mañana de este jueves 12 de marzo, el nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtabá Jameneí, emitió su primer mensaje público luego de haber sido elegido el pasado domingo 8 de marzo, tras suceder a su padre, Alí Jameneí, en el que prometió “vengar la sangre” de los iraníes muertos en los ataques de EE. UU. e Israel.

El mensaje del nuevo ayatolá fue leído por un presentador de la televisión iraní y traducido por el servicio en persa de la cadena británica BBC, debido a que Mojtabá Jameneí afirmó que seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz, uno de los puntos de congestión estratégica más importantes del mundo, para presionar a sus enemigos.

Ante esta situación, el nuevo líder supremo iraní aseguró que el Gobierno de Irán debe seguir utilizando la herramienta de “bloquear el estrecho de Ormuz” como una medida de presión contra sus rivales, Israel y los Estados Unidos, debido a que ese punto proporciona el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hacia el océano abierto.

A su vez, Mojtabá Jameneí señaló que la República Islámica mantiene una política de “amistad” con los países vecinos, pero les aconseja cerrar las bases estadounidenses, ya que, según él, Irán seguirá atacando. Por ello, afirmó que su mandato no dudará en vengar la sangre de todos los iraníes muertos en los bombardeos de Israel y EE. UU.

El primer mensaje de Mojtabá Jameneí

Mojtabá Jameneí confirmó que una escuela de Minab fue alcanzada por un misil Tomahawk de Estados Unidos, lo que causó la muerte de 168 personas, entre ellas unos 110 niños. Por ello, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reveló que esa dependencia ya investiga el caso, ya que, al parecer, ese no era el objetivo del ataque.

Por último, el nuevo líder supremo recordó a su padre, el ayatolá Alí Jameneí, quien murió el pasado sábado 28 de febrero, en el primer día de la guerra entre los Estados Unidos e Israel contra Irán, luego de desempeñarse como líder supremo de la República desde diciembre de 1989 hasta su magnicidio en el 2026, tras 37 años en el cargo.

¿Quién es Mojtabá Jameneí?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión alemana Deutsche Welle, Mojtabá es el segundo hijo de Alí Jameneí y, aunque durante mucho tiempo se le había considerado como uno de los principales candidatos para suceder al ayatolá, el clérigo quiso mantener un perfil bajo y se le vió ejercer su influencia detrás del escenario.

Por su parte, el canal de noticias de la televisión estatal iraní se refirió a Mojtabá Jameneí como un “veterano de la guerra del Ramadán”, sin dar más detalles sobre si resultó herido, aunque un funcionario iraní anónimo reveló a la cadena de televisión británica BBC que el nuevo líder supremo de Irán sufrió “heridas leves” el 28 de febrero.

Mojtabá contra EE. UU. e Israel

Además de perder a su padre en los ataques de Israel y Estados Unidos en la ciudad iraní de Teherán, la madre y la esposa de Mojtabá Jameneí también murieron en los bombardeos. Por lo tanto, en territorio estadounidense sugieren que el nuevo líder supremo no querrá negociar pacíficamente con el presidente de EE. UU, Donald Trump.

Por su parte, el mandatario republicano y su Gobierno han ofrecido mensajes y explicaciones contradictorios sobre la campaña militar conjunta de EE. UU. e Israel contra Irán: “Tengo un plan para todo, ¿de acuerdo? Estarán contentos porque la guerra está casi terminada y vamos adelantados respecto de lo previsto”, concluyó el magnate.