Donald Trump reiniciará el programa Global Entry en 79 aeropuertos: ¿En qué consiste el proyecto?

Durante la mañana de este miércoles 11 de marzo, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump reanudó el programa Global Entry (Entrada Global, en español), el proyecto para personas de EE. UU. que viajan al extranjero, apenas dos semanas después de que se pausara por el cierre parcial del Departamento de Seguridad.

Ante esta situación, el Departamento dijo que había reactivado el programa a partir de este miércoles 11 de marzo y que las autoridades estaban trabajando para intentar aliviar las interrupciones causadas por el cierre de la agencia federal central, del que el mandatario republicano culpó directamente a los integrantes del Partido Demócrata.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey indicó que el programa Global Entry se había reanudado en el aeropuerto John F. Kennedy y en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, dos de las principales terminales aéreas de los Estados Unidos, ya que manejan más de 44 millones de pasajeros al año cada una.

Sin embargo, estas medidas son algunas de las que está tomando el Departamento de Seguridad Nacional después de que se suspendiera su financiación el pasado sábado 14 de febrero, cuando los legisladores —demócratas y republicanos— no llegaron a un acuerdo sobre una propuesta para restablecer la financiación de la agencia federal.

¿Qué es el Global Entry?

Según el periódico estadounidense The New York Times, Global Entry permite a los ciudadanos y a los residentes legales que viajan al extranjero recibir una tramitación acelerada a su regreso a EE. UU, por lo que los viajeros que se inscriben en este programa deben pagar una cuota, son examinados y conservan el privilegio por cinco años.

Frente a este escenario, la decisión de interrumpir el programa en febrero fue “sorprendente” para la población de Estados Unidos, porque el Departamento había animado anteriormente a los estadounidenses a inscribirse: “Sabemos que tu tiempo es muy valioso”, se leía en una página web de la agencia en la que se instaba a la gente a unirse.

“Como miembro preseleccionado de Global Entry, llegas a los Estados Unidos, te registras en el quiosco de Global Entry y ya estás en camino. ¿Qué estás esperando?”, agregó el Departamento de Seguridad, unos días antes de poner en pausa el programa para “volver a enfocar al personal de la agencia federal en la mayoría de los viajeros”.

Asimismo, las autoridades federales también dieron marcha atrás rápidamente respecto a TSA PreCheck, otro programa de control de seguridad acelerado que gestiona la Administración de Seguridad en el Transporte, que se vio afectada por el cierre del Departamento de Seguridad, lo que ocasionó amplios retrasos en todos los aeropuertos.

Republicanos contra demócratas

Dadas las circunstancias, la agencia ha intentado culpar a los demócratas por la situación, dado que los legisladores de ese partido han dicho que buscan cambios en la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo del Departamento de Seguridad Nacional, ha estado aplicando las leyes migratorias del país.

Por lo tanto, los demócratas se niegan a aprobar el presupuesto del Departamento a menos que los republicanos acepten una serie de nuevas restricciones para los agentes de inmigración. Entre ellas, exigir a los agentes que obtengan órdenes judiciales para efectuar detenciones en domicilios y obligarlos a mostrar una identificación visible.