Futbol en Centroamérica: Así marchan las ligas de El Salvador, Costa Rica y Honduras el 10 de marzo

Además de la guatemalteca, las tres ligas más importantes de Centroamérica son las de Costa Rica, Honduras y El Salvador, las cuales constantemente tratan de evolucionar para mejorar el futbol en la región, frente al crecimiento exponencial de los campeonatos de Norteamérica, donde México y Estados Unidos son los líderes de este sector.

El reflejo de esto es la Copa de Campeones 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), donde, de los 16 equipos en octavos de final, ocho son de Estados Unidos, cinco de México, uno de Canadá, uno de Jamaica y uno de Costa Rica: Alajuelense, el único club centroamericano que sigue con vida.

La Liga Deportiva Alajuelense visitará al conjunto de Los Angeles FC este martes 10 de marzo a las 21.00 horas de Guatemala, con la esperanza de mantener a Centroamérica con al menos un representante en la máxima competición de clubes de futbol organizada por la Concacaf, que lleva dos décadas sin tener un campeón centroamericano.

Ante esta situación, se espera que las hinchadas de los demás clubes de Centroamérica se unan para poder apoyar a los Manudos frente al combinado angelino, que tiene entre sus filas a dos futbolistas centroamericanos: el centrodelantero salvadoreño de 22 años, Nathan Ordaz, y el atacante guatemalteco de 19 años, Matthew Evans.

Así marchan las ligas de Centroamérica

Liga Nacional de Honduras

En Centroamérica, la Liga Nacional de Honduras es la que menos jornadas ha disputado hasta el momento, con un total de diez. El CD Motagua y el Real España comparten el liderato de la competición con 19 unidades cada uno, tras cinco victorias y cuatro empates, por lo que no hay un líder indiscutible en el torneo hondureño.

Sin embargo, a pesar de tener los mismos puntos, el CD Motagua ocupa la primera posición por tener una mejor diferencia de goles, de +11, tras haber anotado 18 veces y recibir únicamente siete goles, frente al +6 del Real España, que lleva 17 dianas en este campeonato, pero ha recibido un total de once goles en lo que va del torneo.

Primera División de El Salvador

En la Primera División de El Salvador, tras once jornadas disputadas, el líder absoluto del torneo salvadoreño es el Club Deportivo FAS, que actualmente suma 27 unidades, por encima de sus perseguidores: CD Ángel Firpo, con 23 puntos; Alianza FC, con 22; Inter FA, con 20; CD Águila, con 19; Municipal Limeño, con 18; e Isidro Metapán, con 17.

Además de ser el combinado con más unidades, los Tigrillos siguen invictos en lo que va del campeonato liguero, con ocho victorias y tres empates. Además, son el equipo con más goles anotados (22) y menos tantos recibidos (8), por lo que el dominio de los fastanecos ha sido evidente desde que la competición comenzó a inicios del 2026.

Liga de Costa Rica

Tras once jornadas disputadas, en la Liga de Costa Rica hay tres contendientes al título: el Club Sport Herediano, con 22 unidades; el Deportivo Saprissa, con 21 puntos; y el CS Cartaginés, con 20. La diferencia entre los tres primeros lugares es mínima, por lo que cada jornada se convierte en una lucha constante por mantener el liderato local.

Sin embargo, aunque actualmente se encuentra en la sexta posición con quince puntos, no hay que menospreciar al vigente campeón del campeonato costarricense, la Liga Deportiva Alajuelense, que, además de competir en el torneo de su país, es el único equipo centroamericano que sigue con vida en la Copa de Campeones de la Concacaf.