¿Será este 10 de marzo el día más intenso de ataques en Irán? La advertencia del Pentágono

Durante la mañana de este martes 10 de marzo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que este será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente. Además, afirmó que la capacidad de respuesta en Teherán se ha reducido mientras avanza la ofensiva estadounidense.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos y la mayor cantidad de ataques”, agregó Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos, enfocada también en la industria de defensa iraní.

Conforme a lo expuesto por el secretario de Guerra de Estados Unidos, “en las últimas 24 horas” la República Islámica “ha lanzado la menor cantidad de misiles de la que ha sido capaz hasta ahora”. Por ello, todo parece indicar que la guerra en Medio Oriente podría estar cerca de terminar, con una eventual rendición de las autoridades iraníes.

Esto se debe a que, desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la operación “Furia Épica” el sábado 28 de febrero, los ataques han alcanzado más de cinco mil objetivos en territorio iraní. Esto ha representado un “avance significativo” en la reducción de los lanzamientos de misiles y drones procedentes de Irán, según el secretario de Guerra.

El día más intenso de ataques en Irán

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, afirmó que los ataques con misiles desde Irán muestran “una tendencia a la baja del 90% respecto de cuando comenzaron, y los drones de ataque han disminuido un 83% desde el 28 de febrero”; por lo que estos datos reflejan una disminución en la capacidad ofensiva iraní.

A su vez, Caine informó de que el Ejército de EE. UU. ha comenzado a atacar “el complejo militar e industrial iraní para destruir el núcleo de su capacidad autónoma”, con operaciones centradas en fábricas de drones kamikazes, aeronaves no tripuladas diseñadas para localizar y destruir objetivos mediante su autodestrucción al impactar.

Sin embargo, en medio de los bombardeos de Irán contra países de la región donde Estados Unidos mantiene presencia diplomática y militar, el jefe militar estadounidense afirmó que el Ejército de EE. UU. sigue utilizando cazas y helicópteros de ataque para interceptar drones de bajo costo, alta precisión y capaces de evadir defensas aéreas.

Por otro lado, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, no quiso hacer comentarios sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí. No obstante, el funcionario advirtió que sería prudente que el clérigo chiita tomara en serio las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Irán y las armas nucleares

“Nos encontramos en una posición sólida”, repitió el jefe del Pentágono, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos, quien evitó dar una predicción precisa de cuándo podrían terminar los ataques, pero aconsejó al líder religioso y político iraní, Mojtaba Jameneí, que no desarrollara armas nucleares bajo ninguna circunstancia.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, tanto el secretario Pete Hegseth como el presidente Donald Trump se percataron de que la operación en Irán avanzaba más rápido de lo previsto, por lo que la guerra en Medio Oriente podría durar tres semanas, en lugar de las supuestas ocho que habían anunciado al comienzo del conflicto.