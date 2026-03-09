¿Quién es Mojtaba Jameneí? El político y clérigo chiita que será el próximo líder supremo de Irán

Durante la noche del pasado domingo 8 de marzo, el clérigo chiita y político iraní Mojtaba Jameneí fue elegido como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán. Sucede a su padre, el ayatolá Alí Jameneí, en medio de la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel, la cual está llena de desafíos y misterios en Medio Oriente.

Mojtaba Jameneí fue elegido líder supremo luego de la muerte de su padre, Alí Jameneí, en ataques israelíes y estadounidenses, tras gobernar Irán durante más de 36 años. Sin embargo, el religioso es una figura de la que se sabe muy poco, debido a que la mayoría de los iraníes no ha escuchado su voz y aparece en público en pocas ocasiones.

No obstante, aunque el líder religioso que guía a la comunidad musulmana chiita solo aparecía en público durante el aniversario de la Revolución y el Día Internacional de Al-Quds, ahora tendrá un papel más visible tras la muerte de su padre, su madre, su esposa y su hijo en los ataques que comenzaron el sábado 28 de febrero en Teherán.

Ante esta situación, se ha dado a conocer que el nuevo líder supremo de Irán no es del agrado del presidente Donald Trump, quien lo calificó como un peso ligero. Además, afirmó públicamente que un nuevo líder supremo de Irán que no sea aprobado por su administración “no durará mucho en el cargo”, a pesar de las críticas internacionales.

¿Quién es Mojtaba Jamaneí? Una figura envuelta en misterio

Frente a este escenario, Mojtaba Jameneí se convirtió en el tercer líder supremo de Irán en los 47 años de la República Islámica, después de su padre, Alí Jameneí, y del ayatolá Ruhollah Jomeini, quien es considerado en el golfo Pérsico como el verdadero fundador del régimen tras derrocar al último sah de Irán, Mohammad Reza Pahleví.

“Mojtaba es la persona que más se parece a su padre, Alí Jameneí, aunque no es su padre”, aseguró Raffaele Mauriello, investigador especializado en el estudio de los persas, su cultura, literatura, lengua e historia, quien fue entrevistado por la agencia de noticias EFE tras la designación del clérigo chiita como nuevo líder supremo de Irán.

Conforme a lo expuesto por Mauriello, Mojtaba es “una figura poco conocida por los iraníes y por amplios sectores del Estado iraní”. Sin embargo, el experto considera que su elección supone “sobre todo el asentamiento de una postura estratégica en el ámbito militar” y busca “restablecer una capacidad de disuasión creíble y temible” en Irán.

Para este analista, que ha vivido durante 20 años en Irán, la elección de Mojtaba Jameneí “representa la continuidad en un momento de discontinuidades”. Principalmente porque el líder religioso es esencial para la guía espiritual y jurisprudencial de la comunidad, pues desempeña un papel fundamental en la interpretación de la ley islámica.

Acuerdo entre Irán y EE. UU.

De acuerdo con el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, el ascenso al poder del clérigo chiita Mojtaba Jameneí “envía una clara señal de que Irán no se rendirá y no está dispuesto a llegar a un acuerdo con el Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump”. Por ello, el político iraní no es el favorito de EE. UU.

“Han elegido a un líder supremo cuyo padre, esposa e hijo fueron eliminados por Estados Unidos e Israel”, recordó J. D. Vance, quien añadió que el cuerpo militar de Irán expresó su lealtad y obediencia a Mojtaba Jameneí. Además, lo saludó con una ofensiva en su nombre contra los “terroristas estadounidenses” en la región y contra Israel.