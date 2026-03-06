¿Quién es Markwayne Mullin? El republicano elegido por Trump para sustituir a Kristi Noem

Durante la noche del jueves 5 de marzo, el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, fue elegido por el presidente de EE. UU, Donald Trump, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en sustitución de Kristi Noem, a quien el mandatario destituyó tras un año y tres meses en el cargo.

El DHS es una de las agencias más relevantes dentro del Gobierno de EE. UU, ya que es la encargada de ejecutar la política migratoria de Trump, en medio de la oposición de organizaciones civiles y gobiernos locales, así como de una oleada de demandas que la acusan de prácticas inconstitucionales y violaciones a los derechos humanos.

Ante esta situación, Markwayne Mullin, senador por Oklahoma desde enero del 2023, es un firme defensor de Donald Trump y del movimiento “Hagamos que EE. UU. vuelva a ser grande” (MAGA). Por ello, en el Senado ha mantenido la sintonía con la Casa Blanca y se ha proyectado como un puente político con la Cámara de Representantes.

Frente a este escenario, en declaraciones a reporteros, el congresista dijo que la llamada del presidente Trump lo tomó por sorpresa, pero que espera recibir la luz verde del Senado para ser confirmado en el puesto. A su vez, agregó que está dispuesto a trabajar para los estadounidenses: “Espero asumir el cargo a partir del martes 31 de marzo”.

¿Quién es Markwayne Mullin? El senador que dirigirá el DHS

Markwayne es originario de la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, y es miembro de la nación cherokee, el grupo indígena más grande de Estados Unidos. Además, antes de dedicarse a la política, dirigió un negocio familiar de plomería que posteriormente expandió a otros sectores, incluidos restaurantes y el negocio inmobiliario.

El senador republicano por Oklahoma, quien actualmente está casado y es padre de seis hijos, dio el gran salto a la política nacional en diciembre del 2013, cuando fue elegido para la Cámara de Representantes, donde permaneció durante más de una década antes de pasar al Senado, la cámara alta del Congreso de los Estados Unidos.

Lea más: ¿Cuánto puede resistir Irán en una guerra? Su arsenal balístico podría rondar miles de misiles

Dadas las circunstancias, durante el asalto al Capitolio, en el 2021, protagonizado por los seguidores de Trump, Mullin aseguró haber sido el primer miembro de la Cámara de Representantes en unirse a la Policía para responder al ataque y ayudar a los agentes a levantar barricadas para impedir que los manifestantes accedieran al edificio.

A finales de ese mismo año, Markwayne Mullin protagonizó otra polémica al intentar viajar al territorio de Afganistán tras la retirada de tropas estadounidenses ordenada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el objetivo de “intentar rescatar” a los ciudadanos que habían quedado atrapados en el Emirato Islámico.

Markwayne Mullin: Aliado firme de Trump

Mullin es un aliado firme de Donald Trump y respaldó los intentos de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, una postura que consolidó su perfil dentro del ala más leal al mandatario y que ahora lo sitúa al frente de una de las agencias más influyentes en la política migratoria y de seguridad interna de Estados Unidos.

Sin embargo, fuera de la política es conocido por su afición a las artes marciales, ya que está incluido en el Salón Nacional de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma y, según la agencia de noticias EFE, ha relatado varias confrontaciones, como una ocurrida durante una reunión en la que derribó a un hombre que acosaba a una congresista.