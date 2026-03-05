¿Cuánto puede resistir Irán en una guerra? Su arsenal balístico podría rondar miles de misiles

Durante la mañana de este jueves 5 de marzo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo que, a diferencia de Estados Unidos, los iraníes se han preparado para una guerra larga: “Nos defenderemos, cueste lo que cueste”, repitió el funcionario de la República Islámica tras el primer ataque de Israel.

Conforme a lo expuesto por Larijani, los ataques masivos y la ofensiva militar coordinada de los Estados Unidos e Israel se dirigen específicamente contra los líderes políticos de Irán, así como contra instalaciones militares y gubernamentales, ya que el presidente estadounidense Donald Trump busca aniquilar los planes nucleares iraníes.

Por su parte, de acuerdo con el jefe del Mando Regional de los Estados Unidos para el Medio Oriente, el almirante Brad Cooper, el Ejército de Irán ha respondido con ataques de misiles y drones contra las bases estadounidenses ubicadas en el Golfo Pérsico, al enviar más de 500 misiles balísticos y más de dos mil drones a países vecinos.

Asimismo, según el canal de televisión alemán Deutsche Welle, el Gobierno de Estados Unidos “no sabe exactamente cuántos misiles y drones posee realmente Irán”. Sin embargo, un experto en armamento que prefirió permanecer en el anonimato comentó a DW que Irán ya reveló la debilidad de su programa de misiles de largo alcance.

La disminución de las armas puede afectar al conflicto

De conformidad con la división de noticias británica BBC News Mundo, el programa iraní de misiles de largo alcance no puede alcanzar sus objetivos con precisión. Por lo tanto, el arsenal balístico de Irán “perdió potencial disuasorio y esfumó el umbral psicológico que supone una confrontación directa” con los Estados Unidos o con Israel.

Por otro lado, el Ejército israelí estima que Irán dispone de aproximadamente tres mil misiles balísticos, sin contar los que ya se lanzaron. No obstante, es probable que el arsenal iraní se haya reducido, debido a que, desde el comienzo de la guerra, muchas armas han sido destruidas o sepultadas durante los bombardeos de Israel y EE. UU.

Aun así, en consonancia con documentos rusos filtrados, Teherán puede producir casi cinco mil drones al mes, dado que estos vehículos aéreos no tripulados le cuestan a Irán menos de US$900 mil (Q6 millones 902 mil), mientras que un misil interceptor cuesta a Israel o a Estados Unidos casi US$3 millones (Q23 millones 8 mil) por unidad.

Por otro lado, el periódico estadounidense The New York Times considera que Irán intentará prolongar la guerra y ganar tiempo, ya que, desde el inicio del conflicto, los líderes iraníes que sobrevivieron han tenido tiempo de planificar y coordinar sus acciones, presuntamente para prepararse para una guerra en la que continúan resistiendo.

La duración del arsenal balístico iraní

Con arreglo a una estimación matemática compartida por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el régimen de Irán podría lanzar misiles balísticos y drones durante dos meses más antes de agotar sus existencias, por lo que el conflicto en Medio Oriente podría finalizar alrededor del miércoles 6 de mayo, si los iraníes se rinden.

Esta aproximación contrasta con la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que el ataque contra Irán solo iba a durar cuatro semanas; sin embargo, si el mandatario republicano no cumple sus objetivos, el Ejército de EE. UU. podría permanecer en Medio Oriente por mucho más tiempo, al igual que el de Israel.

A pesar de eso, es innegable que Irán se encuentra en una posición de inferioridad militar, debido a que el magnate neoyorquino insiste en que Estados Unidos tiene armas ilimitadas. Además, de los tres países, EE.UU. es, con diferencia, el país que más invierte en defensa, mientras que Irán gasta incluso menos que las Fuerzas Armadas de Israel.