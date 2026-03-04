Operación Furia Épica en Irán: ¿Cómo escoge EE. UU. el nombre de todas sus misiones militares?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, la Operación Furia Épica ha alcanzado una intensidad histórica, debido a que ha duplicado el poder aéreo de campañas anteriores, como la famosa estrategia militar conocida como Conmoción y Pavor, diseñada para la invasión de EE. UU. a Irak en octubre del 2003.

Según el último informe del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, la ofensiva estadounidense en la ciudad de Teherán es siete veces más fuerte que las operaciones previas contra Irán, ya que ahora planean abrumar al enemigo mediante una demostración masiva de poder, con el objetivo de lograr una intimidación total.

Ante esta situación, con la llegada de más bombarderos y soldados estadounidenses, el Gobierno de EE. UU. aseguró que las capacidades del enemigo, Irán, se evaporan hora tras hora, mientras que las fuerzas de los Estados Unidos e Israel mantienen un dominio absoluto del espacio aéreo y buscan un colapso de la voluntad de los iraníes.

Sin embargo, entre los ataques estratégicos guiados de Estados Unidos para asegurar la victoria en Irán, en las redes sociales surgió la duda sobre los nombres clave de las misiones militares estadounidenses, ya que, de acuerdo con los internautas, el Gobierno de EE. UU. siempre nombra de la mejor manera sus operaciones en el extranjero.

Así es como EE. UU. escoge los nombres de sus operaciones

En diversas plataformas digitales ha surgido el debate sobre los nombres clave de las operaciones militares estadounidenses, como Martillo de Medianoche en Medio Oriente y la Operación Resolución Absoluta en Venezuela, al punto que los usuarios sugieren que el Pentágono tiene un listado de ideas, como sucede con los huracanes.

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, en el pasado, el Ejército de los Estados Unidos utilizaba nombres clave basados en los colores del arcoíris. No obstante, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses cambiaron este sistema para poder incluir ubicaciones y proyectos en forma de códigos.

Luego de la Segunda Guerra Mundial (1945), en la Guerra de Corea de 1953 los nombres de las operaciones militares estadounidenses fueron elegidos con la intención de inspirar a las tropas, por lo que las autoridades no buscaban atraer la atención del público externo; así, algunas misiones llegaron a llamarse "Redada Destripadora".

Por otra parte, tras la Guerra de Vietnam en 1975, las autoridades del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzaron a usar un sistema computacional apodado NICKA, en referencia a su nombre: "Code Word, Nickname and Exercise Term System" (Sistema de palabras clave, apodos y términos de ejercicio, en español).

El sistema computacional NICKA

Este sistema computacional, apodado NICKA, tiene como objetivo principal proponer nombres más relevantes para las operaciones que buscan proyectar un mensaje, así como evitar los nombramientos que puedan sonar irrelevantes o vulgares. A partir de sus recomendaciones, el secretario de Defensa es quien tiene la decisión definitiva.

Es por esa razón que las misiones militares estadounidenses utilizan nombres en clave asignados por el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para asegurar la seguridad operativa y así evitar descripciones precisas de la misión real hasta que esta haya concluido o sea revelada al público internacional.