“Hay preocupación, pero mantenemos la calma”: El relato del guatemalteco que vive en Abu Dabi

El guatemalteco José Bassila habló con la cadena británica BBC News Mundo y relató su testimonio como ciudadano extranjero que vive en la urbe de Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, en un momento de conflicto bélico en Medio Oriente, protagonizado por los ataques de Estados Unidos e Israel al territorio de Irán.

Bassila mencionó que, a pesar de estar a casi 600 kilómetros de Irán, el pasado sábado 28 de febrero recibió en su teléfono celular una ruidosa alarma, como si fuera de incendios, la cual llegó a todos los celulares de la zona con indicaciones e información oficial de las autoridades, en respuesta al operativo militar conjunto en Teherán.

Sin embargo, la cercanía diplomática de las naciones del Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos, con el gobierno estadounidense e israelí las ha convertido en objetivos de ataques del Ejército iraní durante los últimos días, principalmente Dubái, conocida por su lujoso comercio, la arquitectura ultramoderna y su vida nocturna.

“Me di cuenta cuando los misiles entraron al cielo emiratí y el Ejército los interceptó. Ese golpe, ese sonido es lo que se escucha como una explosión”, agregó el guatemalteco que vive desde hace cinco años en Abu Dabi, por lo que, cuando recibió la alarma y leyó la información oficial, ya sabía lo que estaba pasando en el lugar.

Incertidumbre en los Emiratos Árabes Unidos

“Entonces, el pasado sábado 28 de febrero, eso es lo que se empezó a escuchar y, a través de videos, me di cuenta de que, en efecto, hubo una explosión y escombros que sí cayeron cerca de donde yo vivo, en la isla de Yaz (una isla artificial en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos)”, añadió el guatemalteco José Bassila en su entrevista con la BBC.

Ante esta situación, José mencionó que lo peor fue la incertidumbre que tuvo lugar el sábado, cuando empezaron a caer los misiles, ya que, después de recibir la alerta, empezó a escuchar explosiones y sintió la onda expansiva en la estructura de los edificios, que no fueron construidos para resistir ataques con drones y misiles balísticos.

Conforme a lo expuesto por la cadena británica, José Bassila ha hecho carrera en los países del Golfo, al trabajar con el servicio diplomático de Guatemala, tanto en Dubái como en Abu Dabi, por lo que ha vivido en la región por cinco años y aún no se acostumbra a recibir mensajes en los que las autoridades le piden que se esconda.

“Específicamente, Abu Dabi es una ciudad exageradamente tranquila, donde no pasa mucho”, explicó José, quien está consciente de que este tipo de experiencias son excepcionales en un país que está enfocado en convertirse en un centro internacional para el turismo y los negocios, por lo que eso hace mucho más alarmantes los sonidos.

La normalidad en el Medio Oriente

“Son sonidos hipersónicos o algo por el estilo, donde se escucha un primer bombazo, pasa un tiempo y luego se escucha como una ola. Miedo, personalmente, yo no lo tengo. Sí hay preocupación, pero estamos teniendo una vida muy normal dentro de lo que cabe con la situación”, argumentó en referencia al sistema de defensa en EAU.

El guatemalteco José Bassila concluyó que el sistema de alertas tempranas de Emiratos Árabes Unidos ha funcionado de manera eficiente y que los servicios, por lo menos en las zonas donde él está, se han mantenido activos gracias al sistema avanzado de defensa aérea y antimisiles de Abu Dabi, por lo que confía en su protección.