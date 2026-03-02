Guatemaltecos en la segunda jornada de la MLS: La actividad de Hagen, Escobar, Herrera y Evans

La temporada del 2026 en la Major League Soccer (MLS), la principal liga de fútbol profesional de los Estados Unidos y Canadá, se caracteriza por la presencia de cuatro futbolistas guatemaltecos en equipos distintos: Nicholas Hagen, en el Columbus Crew; Aaron Herrera, en el DC United; Olger Escobar, en Montreal; y Matt Evans, en LAFC.

Esta temporada comenzó el pasado sábado 21 de febrero y la segunda jornada de la MLS se llevó a cabo el fin de semana del sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, cuando los cuatro clubes de los seleccionados guatemaltecos tuvieron actividad, con el objetivo de empezar la campaña con el pie derecho y aspirar al campeonato.

El vigente campeón del torneo es el Inter Miami, equipo de Lionel Messi y Luis Suárez, por lo que la popularidad de la competición ha atraído a otras estrellas del fútbol internacional, como el alemán Thomas Müller, en Vancouver; el surcoreano Heung-min Son y el francés Hugo Lloris, en California, por lo que los duelos serán más intensos.

Asimismo, la MLS está a la espera de dar otro golpe en el fútbol europeo, principalmente en la Liga de España, ya que se rumorea que el francés Antoine Griezmann está muy cerca de salir del Atlético de Madrid para viajar a Florida y unirse a su nuevo equipo, el Orlando City, club conocido por haber sido hogar de Kaká y Nani en el pasado.

Guatemaltecos en la MLS

Aaron Herrera - DC United

El lateral derecho guatemalteco del DC United, Aaron Herrera, estuvo ausente por segundo partido consecutivo debido a una lesión en la pierna izquierda, por lo que no pudo evitar la derrota de su equipo por 1-0 ante el Austin FC, en Texas. De acuerdo con el club, el defensa de 28 años posiblemente regrese a las canchas el 21 de marzo.

Sin embargo, el pasado viernes 27 de febrero el seleccionado nacional anunció en sus redes sociales oficiales el nacimiento de su primogénito, Hanson Herrera, a través de una publicación en su perfil de Instagram, en la que le dio la bienvenida al mundo a su hijo y le agradeció a su pareja, la modelo Lily Bauer, por todos los sacrificios que hizo.

Matt Evans - LAFC

El delantero guatemalteco Matthew Evans no fue convocado por el conjunto de Los Ángeles FC para enfrentar al Houston Dynamo, en Texas, por la segunda jornada de la MLS, donde el equipo angelino salió triunfante como visitante al conseguir una importante victoria por 0-2. Sin embargo, el joven de 19 años sí fue convocado por el LAFC2.

Con el equipo de fútbol de los Estados Unidos que juega en la MLS Next Pro, tercera división estadounidense, Matthew Evans anotó el segundo tanto de su club en la victoria por 0-2 sobre el Tacoma Defiance. Además del gol, el atacante nacional fue una de las figuras del encuentro al participar en la mayoría de las jugadas ofensivas.

Matt Evans extends the lead for @lafc_2 👊 pic.twitter.com/f2vF7XKJgx — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) March 2, 2026

Olger Escobar del CF Montreal y Nicholas Hagen del Columbus Crew

Ni el extremo derecho del CF Montreal, Olger Escobar, ni el guardameta del Columbus Crew, Nicholas Hagen, tuvieron acción en los compromisos de sus respectivos equipos, ya que el mediocampista se quedó en la banca en la derrota de su club por 3-0 ante el Chicago Fire y el arquero no fue convocado para el empate 2-2 ante Kansas.

Siguientes compromisos:

DC United - Inter Miami: Sábado 7 de marzo (15.30 horas Guatemala)

- Inter Miami: Sábado 7 de marzo (15.30 horas Guatemala) Columbus Crew - Chicago Fire: Sábado 7 de marzo (18.30 horas Guatemala)

- Chicago Fire: Sábado 7 de marzo (18.30 horas Guatemala) Los Ángeles FC - FC Dallas: Sábado 7 de marzo (21.30 horas Guatemala)

- FC Dallas: Sábado 7 de marzo (21.30 horas Guatemala) New York Red Bulls - Montreal: Domingo 8 de marzo (14.30 horas Guatemala)