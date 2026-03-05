¿Será España cómplice del ataque a Irán? La importancia de las bases que EE. UU. tiene allí

Durante la tarde del pasado miércoles 4 de marzo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pronunció un discurso en el que afirmó que la postura de su país se resume en cuatro palabras: "No a la guerra", en respuesta a la amenaza del mandatario estadounidense Donald Trump de cortar relaciones comerciales con España.

"La posición de España es la misma que en Ucrania o en la Franja de Gaza. No a la quiebra del derecho internacional que nos protege a todos. Nosotros no queremos resolver los conflictos con más bombas", agregó Pedro Sánchez, luego de negarse, en más de una ocasión, a ceder las bases militares españolas para la guerra contra Irán.

"El mundo ya ha estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración de Estados Unidos nos llevó a una guerra injusta. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo y una grave crisis migratoria y económica", añadió el español, en referencia a la invasión de EE. UU. a Irak en abril del 2003, en la que estuvo involucrada España.

"Ese fue el resultado de la reunión en Portugal de los presidentes de Estados Unidos, Reino Unido y España, donde se selló una alianza para la acción militar en Irak en el 2003: un mundo mucho más inseguro y una vida peor para todos", aseguró Sánchez, quien mencionó que las bases no se usarán para nada que no esté dentro del convenio.

La importancia estratégica de las bases militares en España

Desde diciembre de 1955, hace más de siete décadas, el Ejército de los Estados Unidos tiene presencia en dos bases militares ubicadas en territorio de España: una en la provincia de Sevilla (Morón de la Frontera) y otra en la provincia de Cádiz (base naval de Rota), que han sido utilizadas para distintos despliegues a lo largo de los años.

En las dos bases militares hay espacios compartidos entre militares españoles y estadounidenses y, aunque apenas ocupan unos 38 kilómetros cuadrados en total, su localización las convierte en puntos estratégicos en Europa y en el Medio Oriente, por lo que se han convertido en fuente de disputa entre España y los Estados Unidos.

Ante esta situación, el Ejército de los Estados Unidos decidió trasladar una decena de aviones de reabastecimiento en vuelo desde las bases de Morón y Rota a otras instalaciones militares en Europa, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que suspenderá el comercio con España por ser "el peor aliado de todos".

Sin embargo, según la división de noticias británica BBC, las bases de Morón y Rota beneficiaban a Trump principalmente porque ambas cuentan con un extenso aeródromo militar, el cual es de uso compartido entre EE.UU y España, por lo que tienen todo lo necesario para que los militares y sus familias no tengan la necesidad de salir de la base.

Bases grandes y con todo para facilitar la vida

Conforme a lo expuesto por Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, un centro de pensamiento y laboratorio de ideas español, estas dos bases "son muy grandes, con mucha superficie y con todo lo que puede facilitar la vida de los soldados y hacerlos sentir como en casa", por lo que beneficiaban a los Estados Unidos.

De acuerdo con el experto, los espacios en ambas bases eran compartidos por los dos países y tenían zonas comunes, como las pistas de aviación, y otros sectores restringidos, como los hangares donde cada nación guardaba sus aviones, por lo cual EE. UU. los consideraba enclaves estratégicos desde el punto de vista geográfico.

"Son emplazamientos importantes para la proyección militar de los Estados Unidos fuera de su continente y se habían convertido en una plataforma logística para las operaciones de los comandos europeo y africano del Ejército estadounidense", concluyó Arteaga, quien considera que EE. UU. se mudará a Italia, Grecia o tal vez a Turquía.